快訊

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中大叔騎沒牌拼裝車還酒駕 警告發最高罰10萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子12日騎乘一輛拼裝的三輪機車，沒有懸掛車牌，行經大雅區時，被台中市交大巡邏警員發現，前往取締，發現陳有濃濃酒味，經酒測後，酒測值為0.21mg/l，警方依法開出兩張罰單，最高可罰10萬。

台中市警局交通大隊第二中隊警員蔡光陽，12日下午5時許巡經大雅區昌平路四段541巷口時，發現陳姓男子（62歲）騎乘一輛拼裝三輪車，沒有懸掛牌照，警員前往攔查，發現陳渾身酒氣，酒測值為0.21mg/l，警方發現蔡已有兩次酒駕記錄，依法掣單，移置且沒入該車輛。

台中市交大表示，拼裝三輪車大多無法取得安全審驗合格證明，也不可能獲發牌照，所以禁止於道路上行駛，一旦違規上路行駛，就會違反道路交通管理處罰條例開罰，可罰3600元以上1萬800元以下罰鍰並當場禁止駕駛、同時沒入車輛，交由監理單位定期銷毀。

此外，該輛拼裝車三輪車，以汽油引擎為原動力驅動、屬動力交通工具，並已違規行駛在道路上，經警方對駕駛陳施以酒測後發現其酒測值為0.21mg/l，依法可罰1.5萬以上、9萬以下罰鍰。

台中市交大表示，駕駛拼裝三輪車等動力交通工具上路，若酒後駕駛或肇事逃逸，仍依刑法公共危險罪論處，所以騎乘有動力卻未領有合格牌照的拼裝三輪車又酒駕，不僅違規也違法，切勿僥倖以為能逃避罰則。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市陳姓男子12日駕駛拼裝三輪車酒駕，警方開單告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子12日駕駛拼裝三輪車酒駕，警方開單告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子12日駕駛拼裝三輪車酒駕，警方開單告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子12日駕駛拼裝三輪車酒駕，警方開單告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子12日駕駛拼裝三輪車酒駕，警方開單告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子12日駕駛拼裝三輪車酒駕，警方開單告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子12日駕駛拼裝三輪車酒駕，警方開單告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子12日駕駛拼裝三輪車酒駕，警方開單告發。記者陳宏睿／翻攝

台中市 酒測 交大

延伸閱讀

影／BMW男撞公車趁就醫溜了 要命小方之妻同招躲酒測

首爾男酒駕撞死台女「重罰違憲撤銷判刑」 家屬再度發連署

2噸草莓等你「喝」！金色三麥草莓啤酒 期間限定回歸

殺人酒駕賭博六都之最 陳以信：知台南治安差不知這麼差

相關新聞

5立委貪瀆案今起輪流辯論 合議庭訂7月6日大宣判

被喻為立法院「最大弊案」的立委集體貪瀆案，今天起展開大辯論，首先登場的是國民黨立委廖國棟被控在SOGO經營權案中涉收賄7...

普悠瑪翻覆事故高院首開庭 司機員：已減速何來超速？

台鐵普悠瑪列車4年前在宜蘭出軌翻覆釀嚴重死傷，一審認為司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速達140公里，是事故主因，犯後又...

中華電信台南營運處傳弊案 南檢帶回12名被告漏夜偵辦

中華電信台南營運處傳出勞務承攬採購弊案，台南地檢署據報後，今天分赴台南營運處等7處地點搜索，帶回中華電信員工、包商等12...

行刑式槍決嫌犯雖自首 宜檢籲請法院：勿因自首而減刑

去年10月19日凌晨發生在宜蘭市縣民大道與環市東路的「假車禍、真槍擊」命案 ，被告劉姓男子以行刑式槍殺羅男，手段兇殘，犯...

幫討債未果開槍傷人 他拒捕自戕變失明法院判決出爐

高雄市一名黃姓男子2020年因債務糾紛討債未果，朝王姓債務人右大腿開槍後逃逸，警方到黃男藏匿的民宅攻堅時，黃男卻朝自己頭...

靠「血統」就能取得原住民身分？ 憲法法庭4月1日解答

憲法訴訟法上路後首件開庭的「原住民身分法案」1月17日辯論終結，憲法法庭今公告將在4月1日下午4點宣示判決。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。