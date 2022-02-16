影／台中大叔騎沒牌拼裝車還酒駕 警告發最高罰10萬

台中市陳姓男子12日騎乘一輛拼裝的三輪機車，沒有懸掛車牌，行經大雅區時，被台中市交大巡邏警員發現，前往取締，發現陳有濃濃酒味，經酒測後，酒測值為0.21mg/l，警方依法開出兩張罰單，最高可罰10萬。

台中市警局交通大隊第二中隊警員蔡光陽，12日下午5時許巡經大雅區昌平路四段541巷口時，發現陳姓男子（62歲）騎乘一輛拼裝三輪車，沒有懸掛牌照，警員前往攔查，發現陳渾身酒氣，酒測值為0.21mg/l，警方發現蔡已有兩次酒駕記錄，依法掣單，移置且沒入該車輛。

台中市交大表示，拼裝三輪車大多無法取得安全審驗合格證明，也不可能獲發牌照，所以禁止於道路上行駛，一旦違規上路行駛，就會違反道路交通管理處罰條例開罰，可罰3600元以上1萬800元以下罰鍰並當場禁止駕駛、同時沒入車輛，交由監理單位定期銷毀。

此外，該輛拼裝車三輪車，以汽油引擎為原動力驅動、屬動力交通工具，並已違規行駛在道路上，經警方對駕駛陳施以酒測後發現其酒測值為0.21mg/l，依法可罰1.5萬以上、9萬以下罰鍰。

台中市交大表示，駕駛拼裝三輪車等動力交通工具上路，若酒後駕駛或肇事逃逸，仍依刑法公共危險罪論處，所以騎乘有動力卻未領有合格牌照的拼裝三輪車又酒駕，不僅違規也違法，切勿僥倖以為能逃避罰則。