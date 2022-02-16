院長看判決影響法官審判獨立？ 林輝煌：人民都可查看

司法院去年8月23日發函「裁判品質提升方案」與「裁判書研閱功能操作說明」給各法院，希望提升裁判品質，有人質疑司法獨立的精神遭侵犯。司法院秘書長林輝煌今在法官論壇上發文，指各級法院院長可研閱的裁判書是書記官已經交付送達正本後的裁判書 ，全國人民也都可查閱，檢查「明顯違誤」是指漏字或錯別字過多、顯然與案件無關之記載等。

過去曾發生台東地方法院法官郭玉林在國有財產署補償金案判決書中，夾雜對同事、法官吳俐臻和吳父的種菜糾紛，稱吳父沒經法院同意就在法院圍牆內「種田」，還帶著鋤頭與刀具，有傷人疑慮；清查後有6筆判決「被摻雜」。桃園地院法官徐漢堂也曾在一件定受刑人應執行刑的裁定中，夾帶「就算是達到夜以繼日拼命工作之程度，大約只是換來鄉民各種笑罵並嘲諷司法信任度低落而已」的抱怨文。

有法官認為這明明是對的政策，卻因某些法官的法治素養低落，不想被監督制衡，因而被批評為侵害審判獨立或加上莫須有的指控。不過也有法官認為，哪些法官有問題，多少都有些「傳聞」，法院或司法院應該督促這些人，而不是用「抽查」的方式來處理，否則根本抓不到「要害」。

林輝煌今表示，裁判書研閱功能是利用審判系統研閱，因此院長得以研閱的裁判書是「已經宣示公告、並經書記官交付送達正本後」的裁判書。此時，同院其他法官也都可查閱裁判書，翌日全國法官也可上網查閱，之後全國民眾也都可上網查看。

法官法第73條規定「法官現辦事務所在之法院院長或機關首長應於每年年終，辦理法官之職務評定，報送司法院核定。法院院長評定時，應先徵詢該法院相關庭長、法官之意見。」「法官職務評定項目包括學識能力、品德操守、敬業精神及裁判品質；其評定及救濟程序等有關事項之辦法，由司法院定之。」林指「裁判品質」是法院院長辦理法官職務評定的法定項目之一，法院院長研閱判決後的裁判書依法有據。

對於外界擔憂會影響法官獨立審判的問題，林輝煌則表示各級院長依裁判書研閱結果，只在不影響審判獨立的限度內，才能告知承辦法官，也就是就認事用法的審判核心領域「院長即使有不同看法，也不得告知承辦法官」。

而所謂裁判書有「明顯違誤」指的，是當事人姓名與主文欄或事實欄所載顯不相同、漏字或錯別字過多，或是明顯與案件無關的記載、一眼可以看出是訴外裁判、判決主文記載如附圖卻無附圖、民事判決客觀訴之預備合併未就先位之訴諭知駁回逕就備位之訴為勝訴裁判等。