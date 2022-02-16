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纏訟14年！亞力山大健身房倒閉 要賠逾8千人2.56億元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

亞力山大健康休閒俱樂部2007年12月10日無預警倒閉，消費者文教基金會替8564名會員提團體訴訟，向亞力山大等公司求償約5億多元，歷經14年審理時間，台北地方法院今判亞歷山大公司要賠1億8602萬餘元、亞爵公司要賠5728萬餘元、君生活公司要賠1292萬餘元，共計2億5624萬餘元，可上訴。

亞力山大健身俱樂部。圖／聯合報系資料照片
亞力山大健身俱樂部。圖／聯合報系資料照片

亞力山大健身中心創立於1982年，曾是台灣最大的連鎖健身俱樂部，會員人數高達上萬人；創辦人唐雅君與妹妹唐心如明知健身事業亞力山大公司虧損連連，面臨倒閉，地下錢莊到亞力山大各分店收現金，卻仍在2007年歇業前對外推出「亞力山大百萬好禮大放送」活動、「預付型」會員方案，以優惠價格廣收會員加入。

法院認為，唐雅君、唐心如無法面對企業經營困境，鋌而走險向地下錢莊借錢繼續經營亞力山大，終至倒閉，消費者因此遭受唐雅君姊妹無法接受失敗的苦果，依背信、詐欺等罪唐雅君判刑1年10月，唐心如判刑1年8月定讞，入桃園女子監獄服刑。2013年4月9日，唐雅君假釋出獄。

亞力山大創辦人唐雅君。圖／聯合報系資料照片
亞力山大創辦人唐雅君。圖／聯合報系資料照片

民事部分，消基會2008年1月22日向台北地方法院遞狀，替受害健身房會員提團體訴訟，但求償官司進度緩慢，承審法官也更換多人，求人人數和金額也逐年遞減，歷經14年時間，法院今宣判。

健身 地下錢莊 詐欺

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