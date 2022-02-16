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國會助理變共諜！他吸收在台政黨人員判關10月徒刑
前國會助理陳惟仁吸收在台政黨人員要求交付資料，一審依國家安全法判陳10月徒刑，另處3月得易科罰金之刑，陳上訴，台灣高等法院今撤銷陳得易科罰金的刺探公務機密罪，改判無罪，其餘上訴駁回。
陳惟仁2009年擔任立委陳淑慧助理，2012年間與多年好友、時任立委陳進丁助理林雍達於廣東珠海與中共國安部「黃冠龍」接觸，答應在台蒐集情資。2012至2016年間，林雍達協助不善操作電腦的陳惟仁將文件資料繕打後，把檔案寄送「黃冠龍」指定的電郵信箱，協助「黃冠龍」在台發展組織、刺密蒐情，林不定期自陳領上萬元工作費。
2014年，陳惟仁以金錢利誘李姓前國會助理（已歿）同赴廣州與「黃冠龍」會談，吸收李為組織成員，李即與陳分工協助蒐情，不定期在陸方提供機票、住宿費之下，赴陸接受任務分派。
檢方調查，為取得警政署內部資料，陳惟仁接觸周刊記者，想蒐集法輪功等反共團體情報，但記者未配合。2017年，李請黃姓友人協助「駭」進健保資料庫，以便取得總統蔡英文病歷資料，黃也拒絕；2018年，陳惟仁、李針對立委柯建銘的彭姓隨扈布建，但彭也不給面子。
一審批評我國和大陸政治、軍事情勢對立、緊張，陳惟仁竟替大陸公務機關發展組織、刺探與蒐集關於公務上應秘密的消息，罔顧國家安全，不足取，一審依國家安全法判陳10月、3月徒刑。
陳上訴，二審認為陳他被控刺探機密部分不構成犯罪，發展組織論罪部分仍判刑10月；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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