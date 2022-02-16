票選檢察總長開票 蔡碧玉「桃李滿天下」不容小覷

檢察總長江惠民任期5月屆滿，檢察官協會辦理票選總長活動，今天上午10時在最高檢察署開票；法務部常務次長張斗輝、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗、最高檢主任檢察官蔡碧玉等人聲望高，檢協會預計下午公布排名。

張斗輝是司法官20期結業，長期在台中服務，目前負責毒品防制、稽查民生物價等國家政策性業務、預計票源來自中部地區為多。

司法官學院24期的邢泰釗在高雄、台北2重要地檢署擔任過檢察長，他目前的台高檢檢察長職務則握有檢察實權，預估得票數顯不會低。

司法官21期的蔡碧玉前一職務是司法官學院院長，一任多年，桃李滿天下，檢察界內部有人認為，年輕檢察官對蔡碧玉了解比較多，蔡碧玉的民意基礎不容小覷。

檢察總長票選活動只是「參考值」，並非選票最高者即順利當選；2018年檢協會辦票選時，台灣高檢署前檢察長王添盛獲321票，江惠民居後獲236票，但後來由江擔任檢察總長。

檢協會參考司法人員人事條例規定檢察總長法定資格後，原則以司法官班30期以前的現職檢察官及轉任司法行政人員為主，條件是曾、現任法務部次長、主任秘書、一、二審檢察長、最高檢察署主任檢察官、司法官學院院長、廉政署署長、行政執行署署長等領導職務者，列為票選推舉的勾選名單。