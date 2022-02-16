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食品商老業務自身理財不佳 竟大膽侵吞公司518萬貨款

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園施姓男子在台北某食品公司當業務10年，但因自身理財不佳、資金出現巨大缺口，竟大膽把手伸向公司貨款前後侵吞高達518萬元，直到遭內部清查才曝光，但他早已將錢花光，案發2年至今才償還6萬多元，並自稱現已擺地攤維生，法院審理後依業務侵占罪判他1年9月，可上訴。

檢警調查，施男從2009年至2019年在該食品商擔任業務員，負責規廣產品、與店家確認訂單，以及供貨、收取貨款等，但他因為本身財務狀況不佳，長期缺錢下竟動貪念，還把目標轉向公司營收的貨款。

檢方查出，施男分別在2018年前後侵佔了10萬元、48萬元兩筆收貨款項，因當時沒被發現他就食髓知味，2019年起變本加厲直接將整筆460萬元貨款放入自己口袋，前後一共侵佔公司高達518萬6200元。

直到同年7月公司察覺有異，再派人針對內部營運、往來店家的帳務做清查，這才揪出施男侵吞鉅款並報警提告；審理時施坦承不諱，並有相關帳款往來明細佐證，施也向法院求處緩刑。

法院認為，施男僅因個人一時經濟周轉不佳，就直接挪用公司貨款高達518萬元去彌補自身的缺口，且直到法院言詞辯論終結，雙方仍無法就調解內容達成共識，而案發至今2年多，施也僅償還公司6萬7560元，認為不應給予緩刑。

法院審酌，施身為公司業務，卻利用收款等機會侵佔高達518萬元貨款，所為實屬不該，考量他犯後坦承，自述現在以擺攤賣衣服、每日收入約500元，願意分期償還公司等，依業務侵占罪判他有期徒刑1年9月。

法院依業務侵占罪判施男1年9月。記者曾健祐／攝影
法院依業務侵占罪判施男1年9月。記者曾健祐／攝影

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