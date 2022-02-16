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外送事故頻傳 警方擴大機車路檢 赫見違規行駛人行道
新冠肺炎疫情催生宅經濟，近兩年來美食外送件數不斷增加，不過搶單、趕時間的外送，也讓外送員交通違規、車禍件數倍增。為此，交通部公路總局和警察機關合作，執行「擴大機車路檢專案作業」，針對機車出入頻繁路段或區域進行稽查。
公路總局長陳文瑞、勞動部職安署長鄒子廉昨會同台北市區監理所、勞動部勞工保險局、台北市勞動檢查處，一起到富胖達股份有限公司（Foodpanda）實地查核該公司在汽車貨運監理、職業安全衛生規範的執行情形，隨後則是去視導機車路檢執行情況。
公路總局表示，這次專案作業共計排定17班次，查核重點在駕駛人資格與車輛設備（含違法改裝）。其中攔查外送機車189輛次，大部分均符合規定，惟仍查獲違規有23件，違規態樣包括行駛人行道1件、車輛裝載未符規定4件、車輛規格設備未符規定16件及駕駛執照未符規定2件等，已分別由權責單位依查獲具體違規事實援引道路交通管理處罰條例規定處罰，並責令改正。
陳文瑞說，業者應負起監督管理責任，加強道路安全的訓練，減少外送員的違規與事故發生，以提升交通安全，也期許業者能自主辦理外送員機車實體安全駕駛訓練，針對高違規的外送員應參加教育訓練，以提升外送員的交通安全駕駛觀念。
公路總局表示，為了提升運輸業從業人員執業安全，規畫與勞動部職業安全衛生署、勞工保險局及當地直轄市政府共同實施「貨運業從事外送業務專案聯合稽查計畫」，以督促業者加強安全管理工作。
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