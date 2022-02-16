后豐大橋女師命案再審無罪 台中高分檢以5重大瑕疵上訴

20年前，台中教師陳琪瑄墜落后豐大橋身亡，案發時男友王淇政、友人洪世緯在場，被檢警認為涉有重嫌，全案經審理後，二人遭依殺人罪判刑定讞，義務律師在2013年申請再審，最高法院2018年裁定，2019年台中高分院改判無罪，檢方上訴後，去年底台中高分院維持無罪判決，檢方今以再審判決有5項重大瑕疵，提起上訴。

台中高分檢主任檢察官吳萃芳表示，本署蒞庭檢察官就台中高分院，判處被告王淇政、洪世緯等涉嫌在2002年間，在后豐大橋共犯殺人罪經判處無罪一案，詳閱卷證，因認為該判決有適用法則不當、應調查之證據未調查、判決不載理由或所載理由矛盾的違法，有5大瑕疵，而提起第三審上訴。

吳萃芳說，本署檢察官先於今年1月28日聲明上訴，而於今天檢附相關資料敘述上訴理由，提起第三審上訴，再次謀求救濟，期望法院以客觀、科學化之立場，審視此案，以毋枉毋縱，兼顧兩方人權。

台中高分檢檢察官認為該判決有5項瑕疵：

1.未審酌本案有以高擬真方式（如機械工程的人偶的多體動力模型的模組，為現場模擬）重建現場之可能且有必要，以查明依據橋當時高度及速度，被害人155公分高，能否於短短之十數秒內自行攀爬上總高度117公分、頂端圓柱形、下方僅底部為淺弧形的護欄，且於案發時為0級風情況下，墜落距橋面約16.7公尺高度之橋下乾河床時，身體會不會翻轉成落地時為仰躺姿勢？其墜橋前之姿勢為何？等事實是否可能。

2.就被害人自橋面何處，能否墜落至陳屍處之論述，該判決先採認證人王清雲於案發當日清晨、天未亮、警方第一時間至現場指證被害人在橋面的墜落處之地點乃真實可信，再認為上開車輛右前車門位置即與證人王清雲所指證之位置相當，又於他項無罪理由論述時，另依案發後近兩年檢察官履勘現場以及94年間一審法院履勘現場、業經前審及該判決認定乃錯誤之位置，為無罪論述依據，前後矛盾。

並採認以一審法院所認定之錯誤橋面位置為前提、未見過本案「全部」卷證、未見過上述王清雲最初指認照片的鑑定人蔡武廷所為橋面墜落處與陳屍處是否符合力學理論之論述，作為無罪之論據，顯違論理法則。

尤其，許倬憲法醫師已經證稱證人王清雲嗣後所述被害人係被被告等丟擲之方式，是符合被害人落地時遺體所呈現情況下，對於鑑定人蔡武廷已於原審表示若依被害人陳屍處，依照力學理論往上推算，被害人在上述證人王清雲最初指認被害人在橋面墜落處，遭人分別抓住頭、腳向下丟落墜落，是符合力學理論的，但該判決對此並未說明何以蔡武廷此見解不足採信，又未依檢察官請求再委請鑑定人蔡武廷依據全部卷證重新為鑑定。

3.該判決本應以后豐大橋97年斷橋改建前、距91年12月7日案發日最接近的分別為91年9 月16日以及93年6月9日拍攝之現場照片（如本案所附監察院卷）來為事實認定，卻錯引一審法院於94年11月2日、95年1月13日會勘現場時拍攝之照片，採認鑑定人藍錦龍之鑑定意見，認定被害人自行攀爬上護欄墜落時之身體或雙腳、雙手可能會碰觸、拉扯橋面外之2條電纜線而改變身體姿勢，呈向外略往後傾倒（呈後仰、顱頂右側先落地），而認為證人王清雲證述被告等將被害人投擲墜橋的證述不可採信。然依照上開兩張改建前照片，現場「橋面凸出之外緣」並無電纜線之裝設，僅橋面下緣凹處內縮甚深處，才有電纜線，被害人自「橋面」墜落不致觸及。

4.對被害人手部受傷照片與法醫驗斷書之記載並不相符，該判決卻以被害人係與被告等拉扯，手部完好等，顯與客觀證據不符，又依王清雲所述被告等施強制力之時間距被害人墜落及死亡之時間極短，人體皮膚、腋下皮膚是否足以顯現出被告等之施力點或瘀傷？被害人之傷勢究竟以如何姿勢落地，該判決不採認許倬憲法醫師之驗斷與證述，但並未依據有法醫專業之專家見解來推認 ，此部分也亟待送請專業之法醫專家鑑驗。

5.該判決對於與被害人及被告等均無淵源之證人高春，證述案發時其騎車經過先目擊橋面現場有2男1女，經過後聽聞女子呼叫救命二聲，其停車後回頭，見現場僅剩2男之證述，未再傳訊證人高春或就該證人可能受污染之原因事項予以調查，即率然認為該證人或受新聞報導，或受重新建構記憶影響，有疑義，率然予以排除、不予採信。