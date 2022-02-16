職業軍人拍多P、婚外情、誘姦成人片遭撤職 提告敗訴

陸軍機械化步兵旅徐姓前下士，因參與台灣成人影片演出誘姦老婆、婚外情及多人性行為的影片，遭陸軍司令部撤職並停止任用3年。他不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為，原處分並無違誤，判他敗訴，可上訴。

判決指出，徐男擔任陸軍機械化步兵旅下士副車長在軍中服役期間，參與成人影音平台拍攝影片，除有裸露身體及生殖器外，更有大量性交畫面，妨害風俗甚鉅。

徐服役單位2021年1月27日召開懲處評議人事會後，認定他違失行為已違反國軍軍風紀維護實施「妨害善良風俗（裸露身體）」規定，決議將他撤職並停止任用3年。徐經訴願被駁回後，提起行政訴訟，主張他並沒有拍攝成人影片。

法院認為，評議委員經審酌徐男到場陳述意見並經充分討論違失的個案情節後，多數委員認為他身為資士官幹部，竟不計形象罔顧軍職身分擔任成人片演員，且演出內容除公然展示生殖器、性交過程外，也涉及婚外情、誘姦他人配偶、多人性關係。