快訊

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

職業軍人拍多P、婚外情、誘姦成人片遭撤職 提告敗訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

陸軍機械化步兵旅徐姓前下士，因參與台灣成人影片演出誘姦老婆、婚外情及多人性行為的影片，遭陸軍司令部撤職並停止任用3年。他不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為，原處分並無違誤，判他敗訴，可上訴。

判決指出，徐男擔任陸軍機械化步兵旅下士副車長在軍中服役期間，參與成人影音平台拍攝影片，除有裸露身體及生殖器外，更有大量性交畫面，妨害風俗甚鉅。

徐服役單位2021年1月27日召開懲處評議人事會後，認定他違失行為已違反國軍軍風紀維護實施「妨害善良風俗（裸露身體）」規定，決議將他撤職並停止任用3年。徐經訴願被駁回後，提起行政訴訟，主張他並沒有拍攝成人影片。

法院認為，評議委員經審酌徐男到場陳述意見並經充分討論違失的個案情節後，多數委員認為他身為資士官幹部，竟不計形象罔顧軍職身分擔任成人片演員，且演出內容除公然展示生殖器、性交過程外，也涉及婚外情、誘姦他人配偶、多人性關係。

違反善良風俗及一般民眾道德觀，嚴重損害國軍形象，且在徐男母親已指認成人影片演員就是兒子的情況下，他仍矢口否認有任何拍攝行為，可見其沒有深刻反省自己的過錯，評議會原處分沒有違反比例原則，判決駁回。

陸軍機械化步兵旅徐姓前下士，因參與台灣成人影片演出誘姦老婆、婚外情及多人性行為的影片，遭陸軍司令部撤職並停止任用3年。他不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為，原處分並無違誤，判他敗訴，可上訴。圖／本報資料照。
陸軍機械化步兵旅徐姓前下士，因參與台灣成人影片演出誘姦老婆、婚外情及多人性行為的影片，遭陸軍司令部撤職並停止任用3年。他不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為，原處分並無違誤，判他敗訴，可上訴。圖／本報資料照。

陸軍 婚外情 國軍

延伸閱讀

王必勝婚外情「模範公務員」遭拔 陳時中吐不捨

【重磅快評】海軍開除婚外情官兵 有你不知道的理由？

百年不孤寂！諾貝爾文豪馬奎斯被爆婚外情 還「搞出人命」

館長槍擊案扯出女警婚外情 偷吃人夫男警判賠正宮25萬

相關新聞

5立委貪瀆案今起輪流辯論 合議庭訂7月6日大宣判

被喻為立法院「最大弊案」的立委集體貪瀆案，今天起展開大辯論，首先登場的是國民黨立委廖國棟被控在SOGO經營權案中涉收賄7...

普悠瑪翻覆事故高院首開庭 司機員：已減速何來超速？

台鐵普悠瑪列車4年前在宜蘭出軌翻覆釀嚴重死傷，一審認為司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速達140公里，是事故主因，犯後又...

中華電信台南營運處傳弊案 南檢帶回12名被告漏夜偵辦

中華電信台南營運處傳出勞務承攬採購弊案，台南地檢署據報後，今天分赴台南營運處等7處地點搜索，帶回中華電信員工、包商等12...

行刑式槍決嫌犯雖自首 宜檢籲請法院：勿因自首而減刑

去年10月19日凌晨發生在宜蘭市縣民大道與環市東路的「假車禍、真槍擊」命案 ，被告劉姓男子以行刑式槍殺羅男，手段兇殘，犯...

幫討債未果開槍傷人 他拒捕自戕變失明法院判決出爐

高雄市一名黃姓男子2020年因債務糾紛討債未果，朝王姓債務人右大腿開槍後逃逸，警方到黃男藏匿的民宅攻堅時，黃男卻朝自己頭...

靠「血統」就能取得原住民身分？ 憲法法庭4月1日解答

憲法訴訟法上路後首件開庭的「原住民身分法案」1月17日辯論終結，憲法法庭今公告將在4月1日下午4點宣示判決。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。