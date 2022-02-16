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SOGO案涉貪790萬元不認 立委廖國棟：我完全無罪！
立委廖國棟被控收受太流公司前董事長李恆隆790萬元賄款，依職務收賄罪起訴。台北地院今天召開辯論庭，傳喚廖國棟；廖偵查、審判中從未認罪，他今天出庭前仍再辯清白，對媒體表示「我完全無罪！」
依據同一犯罪事實，合議庭今天另傳喚廖的國會辦公室主任丁復華、「白手套」是知公關公司總經理郭克銘、李恆隆3人。
李恆隆出庭前說，他的SOGO經營權是敗給藍綠通吃的財團，經營權移轉，則是官商勾結的結果，經歷三任總統都一樣，且上至總統、下至部長都認同一個違法的公司登記。
今天辯論庭的主角是廖國棟；廖國棟偵查中於2020年8月4日即遭羈押禁見，至法院審理程序經過證人交互詰問，終獲1000萬元交保，併限制住居在立法院279室、限制出境、出海，要每周向派出所報到，先後關押165天。
依台北地檢署起訴資料，李恆隆因與遠東集團負責人徐旭東就SOGO百貨股權有爭議，希望藉由立委邀請相關部會業務報告、質詢、預算審查以施壓經濟部，圖撤銷遠百公司對太流的增資案，順利取回SOGO經營權。
李恆隆先行賄民進黨立委蘇震清，想「藍綠通吃」再透過郭克銘找上國民黨廖國棟加以行賄，由廖在公司法修法公聽會中發言、向經濟部官員施壓，檢方認定廖收賄金額是790萬元。
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