台南佛堂縱火奪7命 二審逃死...改判無期徒刑

台南市玉井區真理佛堂前輩堂大前年12月遭縱火，釀7死2傷慘劇，一審認為曾男預謀縱火殺人，手段冷血殘酷且泯滅人性，還對犯行洋洋得意，判處死刑，上訴二審，檢方認曾男已符合兩公約最嚴重的罪行，但辯護人認他經鑑定具極端反社會人格障礙病症，反對處死，台南高分院上午宣判，改判曾男無期徒刑，可上訴。

這起轟動一時的重大刑案，7名死者家屬迄今仍未走出傷痛，台南高分院合議庭審理時統統沒到庭，均以書面陳述意見。曾男面對相關事實及證據多無意見，僅對佛堂負責人之子張鳳書的證詞表示異議，指張講的不是事實。

事隔近2年，他對張的恨意未消，在接受司法鑑定時，表示要是法官放他出去，要把佛堂負責人之子張鳳書捅死。面對辯護人認他具極端反社會人格障礙病症，建請法官對曾男進行量刑情狀鑑定，遭當場拒絕，他表示，即使殺7人沒處死刑，監獄內有人得罪他，「我就把他殺了」。

檢察官認曾男無自首減刑的適用，也無刑法第19條第2項減刑的適用，沒有教化的可能及符合兩公約最嚴重的罪行，應處以極刑。

辯護人以曾男4歲被檢查出過動症、8歲罹癲癇、11至14歲綜合性情緒障礙、15歲有反社會人格障礙、19至20歲住院4次，國小即揚言要在老師茶杯下毒，夥同同學帶小刀，表示要對老師不利及要殺老師全家人，國中虐待動物、攻擊父視，直至竊盜、殺人未遂，從小到大問題不斷，反覆在學校、法院、少觀所及醫院兜轉。

辯護人認為，一審精神鑑定書即鑑定曾男有反社會人格障症，認知與常人不同，無法用一般人標準來看待。

一審認為，曾男僅因過去在前輩堂居住期間與負責人兒子發生衝突一次，及欲再至前輩堂居住請求遭負責人婉拒後即竟懷恨在心，且展現不擇手段、即使殃及無辜也在所不惜的決意，視他人的財產權、生命權如無物。且曾男購買多達10公升的汽油，刻意挑選夜深人靜時刻，將汽油潑灑在主要出入口附近後點燃，顯見曾男經充分縝密的思慮、計畫及準備，以達造成最大傷亡程度的報復目的，屬於經充分縝密的思慮、計畫及準備的預謀型縱火殺人。