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行竊失風遭圍毆致死 主嫌、同夥罪證不足都判無罪
屏東蔡姓男子4年前在屏東市行竊失風被捕，在場林姓男子被控找來徐姓、邱姓等7名友人，糾眾打死行竊的蔡男，林男等8人被檢方認為動手傷人，被依傷害致死罪起訴，但一審僅判林男有罪，其餘7人都因罪證不足判無罪，檢方不服上訴，高雄高分院檢視事證，認為現場混亂，無法證明誰打死蔡男，改判林男無罪。
判決指出，2018年6月3日凌晨3時許，蔡男在屏東市建豐路一帶行竊，正巧被林男發現；林男隨即打電話找來徐姓、邱姓等友人到場，在附近街道搜尋蔡男下落，最後在附近一處巷弄內，由徐男、邱男率先找到蔡男，之後一行人加入圍捕，分持安全帽、棍棒、電擊棒等物品攻擊，直到警方抵達現場後，眾人才停手，蔡送醫後傷重不治。
檢警後來相驗蔡男死因，發現他因頭部鈍傷、顱內出血，進而引發中樞神經損傷死亡，頭部外傷集中於額頭中央偏右，另還有多處撕裂傷、擦傷等，後來認為林男等人涉嫌毆人致死，包含林男在內等8人，被檢方依傷害致死罪起訴。
屏東地院審理時，林男辯稱蔡男是騎腳踏車逃逸時摔死，並不是被他打死，其餘在場友人也否認動手，辯稱他們抵達現場時，蔡男已經倒地不起，不清楚是誰打死他。
一審合議庭根據證人說法，認定是林男持安全帽朝蔡男頭部丟擊致死，依傷害致死罪判林7年6個月徒刑，至於其他7名同夥，合議庭認為蔡男體外其他傷勢，不能排除是他自己騎車摔傷所致，因檢方無法提出有利事證證明是其他7人出手毆打蔡男所造成，均判無罪。
檢方及林男對於屏院判決不服上訴，高雄高分院認為，案發現場一片混亂，無監視器畫面，缺乏其他積極證據佐證是誰動手打死蔡男，因罪證不足，改判林嫌無罪；至於其他7人被判無罪部分，合議庭採認屏院見解，駁回檢方上訴。
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