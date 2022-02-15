快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誇陳時中「部長好酒量」 醫師陳世瑀貪汙二審刑期略減

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

衛福部長陳時中2020年6月參加私人餐敘卻未戴口罩唱歌，在旁起鬨「部長好酒量」的醫師陳世瑀則因2009年擔任台北縣立醫院心臟內科主任時，向多家醫材廠商收回1263萬元回扣，台灣高等法院依購辦公用器材收取回扣罪5罪、洗錢防制法洗錢行為罪各判處1年至2年6月不等徒刑，可上訴。

陳世瑀（原名陳識中）自2009年3月1日起，受僱為台北縣立醫院約用醫師並擔任心臟內科主任職務，籌措該院成立心導管中心相關業務，並擔任採購案招標文件複審人員，複審結果可決定投標廠商是否可以餐與投標。

陳從同年起至2010年10月18日期間，就「高階心臟彩色超音波儀採購案」收取博而美國際公司人員支付的57萬元賄款；就「全頁式解析心電圖機採購案」收取宜德醫材公司支付的5萬元賄賂；就「24小時心電圖分析系統採購案」收取宜德支付的15萬400元賄款；從「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」拿了宜德36萬2857元；而在「心血管照護中心租賃採購案」則收取德全立儀器公司支付的1155萬4400元，為隱匿因貪汙取得賄賂的洗錢犯意，陳將此標案賄款中的200萬元，分次匯入當時女友（現在妻子）的帳戶。

高院認為，陳世瑀職務上行為收受賄賂和洗錢部分經自白並有證據補強，足以認定，也適用刑事妥速審判法、證人保護法規定減刑，而一審未依減刑規定減刑，判陳12年徒刑有違誤，因此撤銷改判。

醫師陳世瑀（原名陳識中）。圖／聯合報系資料照
醫師陳世瑀（原名陳識中）。圖／聯合報系資料照

洗錢 賄款 回扣

延伸閱讀

曾讚陳時中好酒量！新北聯醫前心臟內科主任收賄案 二審獲減刑

實聯制匡列得花萬元隔離 陳時中重申：必要可公費

跨境旅遊先開放外國觀光客來台 陳時中透露2大考量

累計12條傳染鏈！桃園1境外改判本土「與桃機相同鏈」

相關新聞

SOGO案涉貪790萬元不認 立委廖國棟：我完全無罪！

立委廖國棟被控收受太流公司前董事長李恆隆790萬元賄款，依職務收賄罪起訴。台北地院今天召開辯論庭，傳喚廖國棟；廖偵查、審...

鴻源機構吸金近千億 負責人沈長聲傳猝逝廈門防疫旅館

號稱台灣第一家老鼠會投資公司「鴻源機構」負責人沈長聲，傳出在大陸廈門的防疫旅館猝逝。據聞，他昨天從台北飛往廈門入住旅館，...

行竊失風遭圍毆致死 主嫌、同夥罪證不足都判無罪

屏東蔡姓男子4年前在屏東市行竊失風被捕，在場林姓男子被控找來徐姓、邱姓等7名友人，糾眾打死行竊的蔡男，林男等8人被檢方認...

台南佛堂縱火奪7命 二審逃死...改判無期徒刑

台南市玉井區真理佛堂前輩堂大前年12月遭縱火，釀7死2傷慘劇，一審認為曾男預謀縱火殺人，手段冷血殘酷且泯滅人性，還對犯行...

誇陳時中「部長好酒量」 醫師陳世瑀貪汙二審刑期略減

衛福部長陳時中2020年6月參加私人餐敘卻未戴口罩唱歌，在旁起鬨「部長好酒量」的醫師陳世瑀則因2009年擔任台北縣立醫院...

曾讚陳時中好酒量！新北聯醫前心臟內科主任收賄案 二審獲減刑

新北市立聯合醫院前心臟內科主任陳識中被控在採購案收賄，一審判刑12年，經上訴，二審今天認陳男行為構成6罪、適用速審法減刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。