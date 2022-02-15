誇陳時中「部長好酒量」 醫師陳世瑀貪汙二審刑期略減

衛福部長陳時中2020年6月參加私人餐敘卻未戴口罩唱歌，在旁起鬨「部長好酒量」的醫師陳世瑀則因2009年擔任台北縣立醫院心臟內科主任時，向多家醫材廠商收回1263萬元回扣，台灣高等法院依購辦公用器材收取回扣罪5罪、洗錢防制法洗錢行為罪各判處1年至2年6月不等徒刑，可上訴。

陳世瑀（原名陳識中）自2009年3月1日起，受僱為台北縣立醫院約用醫師並擔任心臟內科主任職務，籌措該院成立心導管中心相關業務，並擔任採購案招標文件複審人員，複審結果可決定投標廠商是否可以餐與投標。

陳從同年起至2010年10月18日期間，就「高階心臟彩色超音波儀採購案」收取博而美國際公司人員支付的57萬元賄款；就「全頁式解析心電圖機採購案」收取宜德醫材公司支付的5萬元賄賂；就「24小時心電圖分析系統採購案」收取宜德支付的15萬400元賄款；從「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」拿了宜德36萬2857元；而在「心血管照護中心租賃採購案」則收取德全立儀器公司支付的1155萬4400元，為隱匿因貪汙取得賄賂的洗錢犯意，陳將此標案賄款中的200萬元，分次匯入當時女友（現在妻子）的帳戶。