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彰化首例辱罵公署挨告獲免訴 法界：辱罵公務員仍有罪

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣和和美鎮公所辦理和厝路一段拓寬工程，牧師周明文不滿拆除地上物不公平，在發言區發言時爆粗口辱罵彰化縣政府、和美鎮公所，被和美鎮公所依侮辱公署罪嫌一狀告到彰化地方法院，法官以他觸犯的侮辱公署罪責已廢除，依法無法追究，判決免訴。

立法院去年（2021）12月28日三讀通過刪除刑法第140條第2項侮辱公署罪，今年元月12日總統府公布，同月14日施行，周明文一案移送彰化地院，獲判決免訴，是彰化縣第一件辱罵公署獲免訴，但他收到這份刑事判決文，可依法上訴，

周明文先經簡易判決處刑之後移送彰化地院審理，12月21日出庭當天，他糾眾到彰化法院門口拉白布條、地面攤開白布條抗議司法不公，痛罵縣政府、鎮公所、警分局、法院是「一條龍黑道圍事中心」，還說政府和警察、司法機關不能公然作惡，警方違法形同司法流氓，是和美警分局員警先推打他，他竟被移送法辦，「這些司法真見笑，乾脆死死算了。」

判決書指出，周明文去年3月29日到和美鎮月眉里活動中心，參加和美鎮和厝路一段（田尾排水至四股圳）拓寬工程用地取得第二次公聽會，認為拆除工程不公平損及他堂妹的權益，在發言區公然以「彰化縣政府、和美鎮公所、幹你祖公祖媽十八代」等言詞辱罵彰化縣政府、和美鎮公所，和美鎮公所認為此風不可長，依涉犯刑法第140條第2項侮辱公署罪嫌提出告訴。

周明文被告後，立法院去年12月28日三讀通過刪除侮辱公署罪，彰化地院法官認為原有刑法既已廢止，應為諭知免訴判決，不必再經言詞辯論決定，因此對周明文作出免訴的判決。

不過，司法界人士表示，侮辱公署罪被刪除和廢止，侮辱公務員妨害公務的條文沒廢止，如果辱罵執勤的公務人員，仍會被提出告訴。

牧師周明文不滿被和美鎮公所移送和司法審判，去年出庭前，糾眾在彰化地院門口抗議。圖／環保聯盟提供
牧師周明文不滿被和美鎮公所移送和司法審判，去年出庭前，糾眾在彰化地院門口抗議。圖／環保聯盟提供

司法 警察 妨害公務 公務員 立法院

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