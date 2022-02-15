首爾男酒駕撞死台女「重罰違憲撤銷判刑」 家屬再度發連署

台灣留學生曾以琳前年11月在韓國首爾街頭，遭酒駕慣犯撞死，肇事的金姓男子一、二審都被判8年徒刑，但因南韓釋憲認為，對酒駕慣犯加重懲罰的法條違憲，導致此案最高法院去年底撤銷判決、發回重審；曾以琳父親說，「不能將痛苦加註我們身上」，為此昨天起第2度向南韓青瓦台官網請願連署，另也連署給承審法官，希望維持原判。

曾以琳父親、部立嘉義醫院麻醉科醫師曾慶暉說，法條違憲導致撤銷判決，但累犯在全世界每個國家，就是要加重刑期，現卻可能減刑，沒保障受害人，反而將痛苦加註在受害者身上，才再次由女兒朋友展開連署，不要讓女兒的死白白犧牲。

根據曾以琳親友向青瓦台請願連署，這已是嫌犯第3次酒後駕駛，酒駕是預備謀殺人行為，危險性和危害性屢次被報導，如果是再犯，應該更嚴厲地處罰，這合乎常識；若因南韓先前修法要對酒駕慣犯加重懲罰的「尹昌浩法」被判違憲，讓曾以琳死亡的加害者能減刑，那令人常識無法理解，是倒行逆施的法律。

曾以琳親友請願說，邀請不分國籍的齊心協力，再次連署，使韓國青瓦台嚴肅面對這不合理的法律，不是保護加害者，而是保護受害者，「我們再次在悲痛中懇求大家的幫助，感激不盡」。

曾以琳另個給承辦法官的請願書，指出加害者被查獲第3次酒駕，究竟實際上酒駕多少次就不得而知，且加害者家人還到台灣，聘律師及其妻子多次闖入曾家父母的職場和教會、朋友家庭，是第2度加害，並以此爲依據尋求減刑，不知加害者是真的反省了，還是爲了降低刑罰而機械地做形式上的行動？

曾以琳家屬向法官請願，表示她毫無罪過被酒駕車輛撞死，她的父母、朋友們，每天活在像地獄般的痛苦，都在問審判進展如何，加害者需要更嚴厲的處罰，懇請維持原判的刑罰。

曾以琳親友預計從14日連署到3月16日，網址為https://www1.president.go.kr/petitions/Temp/3P16UW

據了解，曾以琳親友在2020年11月23日起為期1個月，為她向韓國青瓦台連署，希望南韓政府正是酒駕、提高罰則，連署達23萬8421票，此為第2度向青瓦台連署。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康