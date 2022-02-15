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行政執行署拍賣進帳1.4億 汪傳浦妻房產3度流標

中央社 / 台北15日電

法務部行政執行署各分署今天同步舉辦123聯合拍賣會，拍定金額達新台幣1億4081萬餘元；士林分署拍賣已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞名下士林區房產，無人投標，3度流標。

行政執行署新聞稿指出，本次不動產拍定金額總計1億3278萬餘元，金額最高者為新北分署拍賣位於新北市三重區先嗇宮捷運站附近，即重新路5段的太子汽車工業股份有限公司員工宿舍6間，以3546萬元拍定。

此外，動產拍定金額總計803萬餘元，其中最吸睛也是金額最高者為台中地方檢察署囑託台中分署拍賣的2021年BENZ賓士轎車，以342萬5000元拍定。

另一方面，士林分署今天拍賣已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞名下士林區房產，為第3次拍賣，底價降至4770萬多元，因無人投標而流標，士林分署將擇期再進行拍賣。

汪傳浦原本是法國湯姆笙公司在台代理商，因涉及海軍上校尹清楓命案、拉法葉艦採購弊案，長年潛逃海外，於104年1月病逝，刑事部分已獲判決不受理。

台北地檢署追討拉法葉艦案不法所得，聲請沒收汪傳浦妻子、子女名下犯罪所得及其孳息共9.6億餘美元；最高法院迄今總計裁准追討汪傳浦犯罪所得本金4億8719萬2808.72美元（約新台幣135億餘元）確定，孳息部分發回台灣高等法院更裁中。

北檢在最高法院裁定部分確定後，陸續囑託行政執行署拍賣汪傳浦相關不動產，以追徵犯罪所得。

拉法葉 台灣高等法院 拍賣會 法務部

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士林執行分署將三拍汪傳浦妻房產 底價4770萬元

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