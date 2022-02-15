行政執行署新春辦拍賣 國庫入帳一億四千萬元

法務部行政執行署各分署今天舉辦春節過後第1次123聯合拍賣會，聯合拍賣總拍定金額1億4081萬元，拍賣所得全部挹注國庫。

行政執行署說，今天不動產拍定金額是1億3278萬8465元，金額最高者是新北分署拍賣位於新北市三重區先嗇宮捷運站附近、即重新路5段之太子汽車工業股份有限公司員工宿舍6間，以3546萬元拍定。

另，蘆洲區三民路1樓店面以1244萬9000元拍定，其次為嘉義分署拍賣位於嘉義市港坪小段1筆土地，以2428萬元拍定；台中市北屯區台中監理所旁透天厝以1468萬6666元拍定；台中市大雅區3筆土地以1400萬元拍定。

此外，台南分署還拍賣台南市新興段2筆土地，拍定金額470萬5479元，高雄分署拍賣了高雄市仁武區建物1間，拍定金額為166萬元。

動產拍定金額總計803萬1507元，最吸睛、也是金額最高者為台中地方檢察署囑託台中分署拍賣之2021年Mercedes-Bens 轎車，以342萬5000元拍定；2015年BMW轎車以44萬5000元拍定。

其餘拍定或變賣的動產包含鄭香龍水彩畫、碳酸瓦斯雷射加工機、愛馬仕皮帶、手工波蘭陶、手套、耳機、廣角鏡頭、工程積木禮盒、三國誌益智玩具、拼圖、Kitty聲光玩具、原木傢俱、股票等物品等。