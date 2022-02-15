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曾讚陳時中好酒量！新北聯醫前心臟內科主任收賄案 二審獲減刑

中央社 / 台北15日電

新北市立聯合醫院前心臟內科主任陳識中被控在採購案收賄，一審判刑12年，經上訴，二審今天認陳男行為構成6罪、適用速審法減刑後，各判處1年至2年半不等徒刑，可上訴。

二審台灣高等法院指出，同案被告新北市立聯合醫院前院長沈希哲，仍獲判無罪。

判決指出，陳識中已改名為陳世瑀，他於民國98年3月1日起，在當時的台北縣立醫院心臟內科主任職務期間，負責籌措成立心導管中心相關業務，並在採購案擔任審查招標文件規範的複審人員，他的複審結果決定投標廠商是否可以參與投標。

判決指出，陳男被控在98年3月1日至99年10月18日期間，就「高階心臟彩色超音波儀採購案」收取業者新台幣57萬元賄賂款項，在「全頁式解析心電圖機採購案」收賄5萬元，另在「心電圖分析系統採購案」收賄15萬400元。

判決指出，陳男在「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」收取業者的36萬2857元賄賂，以及在「心血管照護中心租賃採購案」收取業者支付的1155萬4400元賄賂後，後來再把賄賂款項中的200萬元，分次匯入當時女友即現在配偶的帳戶，以掩飾自己取得的賄賂。

一審判陳男12年、沈希哲無罪，經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判。

二審考量陳男所為朋分賄賂給沈希哲的陳述，並無補強證據，且部分情節與事實情形不符，因此仍判決沈希哲無罪，陳男行為則構成5項貪污收賄罪及1項洗錢罪，審酌適用刑事妥速審判法減刑，分別判刑1年、1年4月、1年10月、1年10月、2年、2年半，還可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

過去陳時中（右）飲酒影片中，大讚「部長好酒量」的男子，是曾在北市聯醫心臟內科主任期間收回扣，自行開業後又浮報健保費的醫師陳識中（左）。圖取自網路 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
過去陳時中（右）飲酒影片中，大讚「部長好酒量」的男子，是曾在北市聯醫心臟內科主任期間收回扣，自行開業後又浮報健保費的醫師陳識中（左）。圖取自網路 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

收賄 台灣高等法院 陳識中 貪污

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