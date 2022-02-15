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枋山鄉長偷情遭勒索驚爆案外案 5刑警洩密徵信業者被訴

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣枋山鄉長洪啟能和公所女職員外遇，洪妻委託徵信業者蒐證，遭業者以偷拍性愛影門勒索600萬元，檢方偵辦期間，意外在徵信業者手機中查出警方洩露個資的「案外案」，廉政署介入調查後，陸續有5名現離職高雄市警局刑事偵查佐及戶政人員先後被收押，屏東地檢署上月底偵結，依洩密罪和違反個人資料保護法起訴5名員警、1名戶政人只和5名業者。

屏東地檢署去年偵辦枋山鄉長洪啟能遭徵信業者以偷拍性愛影片勒索案時，意外在業者手機發現有員警提供警用戶政查詢系統的個資，雖與洪案無關，但也揪出員警與徵信業者掛勾犯行，地檢署與廉政署去年8月羈押高雄市刑警大隊郭姓、林姓2名偵查佐後，10月初，檢方傳訊岡山警分局偵查隊停職中的林姓小隊長，認為林涉嫌重大，向法院聲押獲准，10月25日再羈押岡山警分局偵查隊宋姓小隊長和三民一分局偵查隊盧姓偵查佐。

檢方表示，這起洩露個資給徵信社業者的「案外案」，先後收押11人，有5位警務人員、5位業者、1戶政人員，1月20日偵結，依洩密罪和違反個人資料保護法起訴11人，移審時還有3人在押，法院分別以20萬、10萬元不等交保。

屏東縣枋山鄉長洪啟能妻子委託徵信社調查洪與鄉公所女職員外遇，徵信社卻以偷拍的性愛影片向當事人恐嚇勒索600萬，洪報案後，徵信社及共犯日前均被屏東地檢起訴。圖／取自洪啟能臉書
屏東縣枋山鄉長洪啟能妻子委託徵信社調查洪與鄉公所女職員外遇，徵信社卻以偷拍的性愛影片向當事人恐嚇勒索600萬，洪報案後，徵信社及共犯日前均被屏東地檢起訴。圖／取自洪啟能臉書

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