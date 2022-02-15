枋山鄉長偷情遭勒索驚爆案外案 5刑警洩密徵信業者被訴

屏東縣枋山鄉長洪啟能和公所女職員外遇，洪妻委託徵信業者蒐證，遭業者以偷拍性愛影門勒索600萬元，檢方偵辦期間，意外在徵信業者手機中查出警方洩露個資的「案外案」，廉政署介入調查後，陸續有5名現離職高雄市警局刑事偵查佐及戶政人員先後被收押，屏東地檢署上月底偵結，依洩密罪和違反個人資料保護法起訴5名員警、1名戶政人只和5名業者。

屏東地檢署去年偵辦枋山鄉長洪啟能遭徵信業者以偷拍性愛影片勒索案時，意外在業者手機發現有員警提供警用戶政查詢系統的個資，雖與洪案無關，但也揪出員警與徵信業者掛勾犯行，地檢署與廉政署去年8月羈押高雄市刑警大隊郭姓、林姓2名偵查佐後，10月初，檢方傳訊岡山警分局偵查隊停職中的林姓小隊長，認為林涉嫌重大，向法院聲押獲准，10月25日再羈押岡山警分局偵查隊宋姓小隊長和三民一分局偵查隊盧姓偵查佐。