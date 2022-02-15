上千人受害！JCI外匯投資案花百萬宣傳 涉非法吸金上億

連女自稱是境外公司JCI設立人，負責引進外匯保證金投資案，打著「外匯大師黃志明」拿督親自操盤的名號，招攬友人當下線，誆稱投資每周可保證獲利1.25%，還花百萬向媒體買廣告，打造黃志明外匯操盤大師形象，自2019年起涉嫌違法吸金高達一億餘元，直到一年後付不出利息，投資人才驚覺受騙報案，被依銀行法、詐欺等罪起訴。

檢調調查，連女對外匯保證金交易一竅不通，卻自稱是境外英國公司JCI設立人、在台最高負責人，負責引進外匯保證金投資案，並找來自稱新加坡籍外匯大師的「黃志明」外籍人士背書，打著「外匯大師黃志明」拿督親自操盤的名號，誆稱投資每周可保證獲利1.25%，並招攬友人當下線，協助吸引投資人投資。

連女為取信投資人，先花20萬元錄製錄影節目「大師來了」讓「黃志明」上節目，又花78萬元向「理財周刊」買廣告，讓「黃志明」登上周刊封面，並以置入性廣告方式，刊登由連女撰寫的理財報導，並常舉辦JCI公開說明會，擔任主持人，介紹投資案「保證獲利」。

為規避刑責，連女不僅利用人頭帳戶收款，還找來陳姓男子協助將詐騙所得購買虛擬貨幣後，再轉到指定電子錢包，藉此隱匿犯罪所得。

檢調發現，連女自2019年5月起，利用此方式向投資者不法吸金1億9百多萬元，全台受害者多達上千人，直到隔年4、5月間開始發不出利息，投資人才發現上當受騙，向調查局告發，同年11月，JCI公司網站完全關閉。