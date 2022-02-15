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噁！用瀝青拔豬頭皮毛髮再交攤商販售 食安法判1年6月

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市八里區一家豬頭皮除毛代工廠，涉嫌在2017年至2018年間，用瀝青拔除豬頭皮上毛髮，使有害人體健康物質殘留在豬頭皮上，並交給攤商販售給消費者，賺取240萬元不法獲利。士林地方法院今天依照食品安全衛生管理法，分別判處工廠負責人、員工等3人，1年至1年6月徒刑。

判決指出，未登記的私設豬頭皮工廠負責人夫妻王男、劉女雇用員工翁男，3人在2017年至2018年間，用每顆900元價格購買瀝青，指示翁男從萬華區環南市場、三重區攤商住處，以每片20至25元費用購買豬頭皮，也從多名豬肉攤商拿取未脫毛的豬頭皮，至工廠加工。

王男等人加熱瀝青後，用融化的瀝青接觸豬頭皮放置冷卻，再持刀、瓦斯噴槍去除殘毛及瀝青，最後放進脫毛機去除剩餘物質，以此方式把瀝青接觸豬頭皮，加工完後包裝，透過不知情攤商販售給廣大消費者，每月平均賺取20萬元，共計約獲取240萬元不法獲利。

合議庭審酌，王等三人，從事豬頭皮脫毛的食品加工業，竟為謀取私利，使用有害人體健康的瀝青拔除豬頭皮上毛髮，導致脫毛後的豬頭皮成品殘留瀝青成分，再經傳統市場的攤商販售給消費者，危害消費者食用安全。

法院計算王男、翁男在工廠以瀝青拔出豬頭皮上毛髮，犯罪時間達1年之久，獲利240萬元，影響範圍、人數非微，劉女則僅在2018年2月前2周，在王男要求下協助犯案，時間非長，考量3人學經歷等，依犯依食品安全衛生管理法判刑。

目前從事冰箱維修的王男判處1年6月，併科60萬罰金，未扣案240萬元沒收或追徵其價額；王男妻子劉女判處10月徒刑，獲緩刑3年；從事冷氣材料販售的翁男，則判處有期徒刑1年。可上訴。

新北市八里區一家豬頭皮除毛代工廠，涉嫌在2017年至2018年間，用瀝青拔除豬頭皮上毛髮，使有害人體健康物質殘留在豬頭皮上，並交給攤商販售給消費者。本報資料照片
新北市八里區一家豬頭皮除毛代工廠，涉嫌在2017年至2018年間，用瀝青拔除豬頭皮上毛髮，使有害人體健康物質殘留在豬頭皮上，並交給攤商販售給消費者。本報資料照片

食品安全 傳統市場

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