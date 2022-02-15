華航擅自賣股？黃國昌開庭質疑何煖軒離職還持機密文件

前立委黃國昌指控時任中華航空公司董事長何煖軒未經董事會同意，出售華航擁有原是泛公股公司「科學城物流」的26％股權，輾轉讓陸資背景的嘉里大榮公司擁有逾半股權，稱何「欠台灣人民一個道歉」；何煖軒不滿提告要求黃國昌賠償150萬元並道歉，台北地方法院今開庭，黃國昌質疑何煖軒已離開華航，為何仍可取得內部機密文件，要求對方說明文件提供者和時間點。

黃國昌受訪指出，針對此案他先前已到士林地檢署告發違反證券交易法，今早他也赴士林地檢署開庭，針對犯罪事實提供檢察官事證，建議檢察官未來調查的重點和事項，但他必須尊重檢方偵辦，故不方便透露細節。

台北地方法院開庭時，何煖軒委任律師認為，黃國昌在臉書貼文後，何煖軒有發聲明澄清駁斥，也被各大媒體報導，黃國昌必然知悉相關交易案未經審計委員會、董事會一事並非真實，雖何發聲明後沒有主動通知黃刪文，但至遲起訴狀送達，黃也應該刪除貼文。

黃國昌指出，何煖軒提出2017年7月14日華航內部科學城物流公司股權案背景說明文件，卻未說明「prepared by BZ」中的BZ是誰，僅說明是幕僚單位提供；何煖軒委任律師說，因何已自華航離職，無法確認BZ為何人，若黃國昌仍有爭執，可以請法院詢問華航。

黃國昌在法庭表示，請何煖軒說明取得相關文件的時間點、提供者為何人，之所以要特定BZ身分，是因文件中載明仰德集團之前就有向華航表示有意要科學城的股權，歷經多次協商，願以每股20.5元價格承購華航持有科學城26％股權，印證交易案早在政治人物介入下預先「喬出來」的結果。

黃國昌說，特定文件提供者有助於確認2017年6月2日華航派哪2個人去參與國策顧問秦嘉鴻和洪耀福所共同主持的喬事會議，他也聲請傳喚秦嘉鴻到庭作證。

黃國昌庭後指出，何煖軒拿出華航內部不清不楚的文件，卻說他離開華航而不知道何人製作，但關鍵是一個已經離開華航的人，如何取得華航當初的文件？若何是在華航的時候取得，那何離開董事長職位時，怎麼可以保留華航的機密文件？