快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

請求10天內先繳200萬元欠稅 甲級營造公司被拍賣急喊卡

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣甲級營造鉅松營造公司負責人洪姓男子，因積欠遺產稅及罰鍰共1700萬元未繳納，執行署彰化分署原定今天拍賣，底價1800萬元，由於這是首度拍賣甲級營造公司，吸引至少15家買家打探，不過，洪姓負責人本月11日已向執行署已請求10天內先繳200萬元，後續再分期付款，執行分署初步同意，已經暫停拍賣。

執行署彰化分署胡天賜表示，由於洪男的配偶原為鉅松營造公司負責人，在配偶過世後，洪並沒有將他所受讓的公司1億元資本額申報遺產，遭中區國稅局北斗稽徵所發現了這筆重大漏報遺產案件，因此依法核課洪姓男子遺產稅919萬2389元及罰鍰793萬8311元，合計1700餘萬元，但因洪男遲未繳納，因此北斗稽徵所在2018年間移送彰化分署執行，並辦理拍賣，底價1800萬元，也就是只要花1800萬元就有機會當甲級營造公司的老闆。

胡天賜表示，鉅松營造公司是一人公司，且已合法登記取得甲級營造公司的證照，因此拍定人只要取得全部公司股份，應可順利登記為公司負責人，也可以取得屬於公司的甲級營造證明資格。依規定，只要取得甲級營照執照，可以承攬資本額10倍以內的工程，也就是這家公司可以承攬3億8千萬以內的造價工程，而且所建築的建築物高度及地下室都不會受到限制。

由於全國只有3051家甲級營造公司，因此當執行署彰化分署公告此一拍賣作業後，立即引來不少買家向彰化分署探詢。不過，胡天賜表示，洪姓男子已在本月11日已向執行署已請求在10天內先繳200萬元，後續再分期付款，執行分署徵得國稅局意見後，已初步同意再給洪一個機會，決定暫停拍賣，但如果洪未依期限繳納，執行署仍然會繼續執行拍賣。

執行署彰化分署原訂今天拍賣甲營造公司鉅松營造公司，因負責人請求10天內先繳納兩百萬元，其餘再分期繳納，已獲分署同意，並暫停拍賣。圖／執行署彰化分署提供
執行署彰化分署原訂今天拍賣甲營造公司鉅松營造公司，因負責人請求10天內先繳納兩百萬元，其餘再分期繳納，已獲分署同意，並暫停拍賣。圖／執行署彰化分署提供

遺產 建築

延伸閱讀

國內雙B缺貨 執行署賓士GLC43「2021年出廠」342萬拍定

經部研擬10天檢疫商務適用 考慮訂定總量管制

男子違規欠款49筆 一聽執行署要查封不動產 馬上繳清

執行署新春拍賣 新店「玉上園」豪宅底價5520萬

相關新聞

枋山鄉長偷情遭勒索驚爆案外案 5刑警洩密徵信業者被訴

屏東縣枋山鄉長洪啟能和公所女職員外遇，洪妻委託徵信業者蒐證，遭業者以偷拍性愛影門勒索600萬元，檢方偵辦期間，意外在徵信...

上千人受害！JCI外匯投資案花百萬宣傳 涉非法吸金上億

連女自稱是境外公司JCI設立人，負責引進外匯保證金投資案，打著「外匯大師黃志明」拿督親自操盤的名號，招攬友人當下線，誆稱...

石木欽不滿被指「司法界巴菲特」告周刊 求償再敗

前公務員懲戒委員會委員長石木欽不滿鏡週刊在司法院人事審議委員會開會前，報導他和佳和集團前董事長翁茂鍾不當飲宴、買股等，向...

噁！用瀝青拔豬頭皮毛髮再交攤商販售 食安法判1年6月

新北市八里區一家豬頭皮除毛代工廠，涉嫌在2017年至2018年間，用瀝青拔除豬頭皮上毛髮，使有害人體健康物質殘留在豬頭皮...

中高行院長許金釵調派懲戒法院法官 2院長換人當

司法院人事審議委員會今通過台中高等行政法院院長許金釵調派為懲戒法院法官等人事案，3月21日生效。

華航擅自賣股？黃國昌開庭質疑何煖軒離職還持機密文件

前立委黃國昌指控時任中華航空公司董事長何煖軒未經董事會同意，出售華航擁有原是泛公股公司「科學城物流」的26％股權，輾轉讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。