請求10天內先繳200萬元欠稅 甲級營造公司被拍賣急喊卡

彰化縣甲級營造鉅松營造公司負責人洪姓男子，因積欠遺產稅及罰鍰共1700萬元未繳納，執行署彰化分署原定今天拍賣，底價1800萬元，由於這是首度拍賣甲級營造公司，吸引至少15家買家打探，不過，洪姓負責人本月11日已向執行署已請求10天內先繳200萬元，後續再分期付款，執行分署初步同意，已經暫停拍賣。

執行署彰化分署胡天賜表示，由於洪男的配偶原為鉅松營造公司負責人，在配偶過世後，洪並沒有將他所受讓的公司1億元資本額申報遺產，遭中區國稅局北斗稽徵所發現了這筆重大漏報遺產案件，因此依法核課洪姓男子遺產稅919萬2389元及罰鍰793萬8311元，合計1700餘萬元，但因洪男遲未繳納，因此北斗稽徵所在2018年間移送彰化分署執行，並辦理拍賣，底價1800萬元，也就是只要花1800萬元就有機會當甲級營造公司的老闆。

胡天賜表示，鉅松營造公司是一人公司，且已合法登記取得甲級營造公司的證照，因此拍定人只要取得全部公司股份，應可順利登記為公司負責人，也可以取得屬於公司的甲級營造證明資格。依規定，只要取得甲級營照執照，可以承攬資本額10倍以內的工程，也就是這家公司可以承攬3億8千萬以內的造價工程，而且所建築的建築物高度及地下室都不會受到限制。