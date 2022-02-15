石木欽不滿被指「司法界巴菲特」告周刊 求償再敗

前公務員懲戒委員會委員長石木欽不滿鏡週刊在司法院人事審議委員會開會前，報導他和佳和集團前董事長翁茂鍾不當飲宴、買股等，向周刊、社長、2名記者求償1000萬元並要求登報道歉；台北地方法院判石敗訴。石上訴，台灣高等法院認為無理由，今駁回。

石木欽提告主張，他請辭委員長一職是自我道德標準的底線，不應成為媒體抹黑標的，報導未平衡且未查證，不容許周刊假藉新聞自由詆毀自身名譽，因此提民事訴訟。

石認為周刊以「涉當財團法律顧問」、「司法界巴菲特」等渲染標題惡意栽贓、貼標籤，不實陳述他有關說、當財團法律顧問、於翁茂鍾相關案件繫屬中多次接受飲宴及不當往來、掌握消息買股獲利等違反法官法或法官倫理規範的行為。

周刊認為，報導內容和人審會結論一致，可證明已經合理查證，有正當理由相信消息來源為真，另人審會後，周刊也報導引述石木欽的聲明，已有平衡報導。

北院認為，比對司法院新聞稿，可知周刊報導內容和石木欽被調查的經過、結果一致，認為周刊抗辯有理由；另報導指稱「涉當財團法律顧問」、「司法界巴菲特」、「宛如股神」、「富豪宴」、「指點訴訟教戰守則」等語，屬於記者對於可受公評事件抒發價值觀，屬於主觀價值判斷的範疇。再者，周刊在人審會後陸續刊登2篇石木欽聲明全文的報導，使事件得以接受社會輿論全面檢視，難以認定侵害石木欽的名譽，因此判石木欽敗訴，周刊免賠。

石上訴，高院認為周刊報導他和翁茂鍾是30年的朋友，在翁涉刑案繫屬最高法院時為合議庭成員，沒有主動迴避，是真的。而周刊報導前已循線交互查證並搜集資料，報導的內容又與司法院、監察院的調查報告等客觀事證相符，已盡合理查證義務；且石曾任最高法院庭長、法官、高院院長、公懲會委員長，是否涉違失與公共利益相關，可受公評。