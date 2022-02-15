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黑幫暴力恐嚇遭法辦 上網誹謗警察「惡名昭彰」判拘

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

天道盟太陽會基隆分會幫眾林子寬等涉入暴力恐嚇案，被台北市刑警大隊法辦，林假扮網友在網路新聞下方留言攻擊承辦案件的黃姓員警「惡名昭彰」等，台北地方法院審理，判林拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

2021年5月，基隆地院判決暴力恐嚇案後，林為了報復偵辦他們的台北市刑大黃姓偵查佐，8月13日以手機在上網在新聞網站新聞「北市刑警近20年來最大規模調動」下方留言。

林化名「林教授」張貼發表「台北市刑警大隊偵查隊黃XX小隊長待10幾年了，惡名昭彰好賭好喝、喜歡製造績效、臭名滿艋舺，請注意此人，踴躍舉報此人的壞操守」；8年26日，林以相同暱稱在「刑警小隊長曾遭控扮黑幫查私案，又扯入栽槍案被調查」留言版發表「跟市刑大警員黃XX一個樣」。

黃姓員警控告留言者加重誹謗 ，警方追查出是林子寬所為，檢方對林聲請簡易判決處刑，法官審理，判林拘役40日。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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