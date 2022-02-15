中高行院長許金釵調派懲戒法院法官 2院長換人當

司法院人事審議委員會今通過台中高等行政法院院長許金釵調派為懲戒法院法官等人事案，3月21日生效。

在疫情陰霾的籠罩下，許金釵仍將中高行打造為民眾樂於親近的環境。她表示，司法院近來一連串諸如致力與社會對話，透過社交平台、圖文、微電影等方式，或讓法官走 進人群，希望扭轉司法高高在上的刻板印象的理念，中高行秉承同一理念，努力成為更親民、禮民的法院，希望讓民眾了解在莊嚴肅穆的法院建築外表下，裡面裝著的卻是友善溫暖的心。

除許金釵外，高雄高等行政法院院長沈應南調為台中高等行政法院院長、高雄高等行政法院庭長蘇秋津調為同院院長。新北地方法院法官饒金鳳調派庭長，派令加註「本屆庭長任期至法務部司法官學院司法官班第63期分發報到（2024年間）前1日止，得連任1次。」

新北地院試署法官陳盈如、宋家瑋、陳志峯、吳智勝、新竹地院試署法官王靜慧、台中地院試署法官黃凡瑄、林德鑫、彰化地院試署法官陳怡潔、高雄地院試署法官陳力揚，試署服務成績經審查都及格。而台北地院候補法官許峻彬、桃園地院候補法官張明宏、台南地院候補法官潘明彥，3人候補服務成績經審查也及格。