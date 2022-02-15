快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中高行院長許金釵調派懲戒法院法官 2院長換人當

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

司法院人事審議委員會今通過台中高等行政法院院長許金釵調派為懲戒法院法官等人事案，3月21日生效。

疫情陰霾的籠罩下，許金釵仍將中高行打造為民眾樂於親近的環境。她表示，司法院近來一連串諸如致力與社會對話，透過社交平台、圖文、微電影等方式，或讓法官走 進人群，希望扭轉司法高高在上的刻板印象的理念，中高行秉承同一理念，努力成為更親民、禮民的法院，希望讓民眾了解在莊嚴肅穆的法院建築外表下，裡面裝著的卻是友善溫暖的心。

除許金釵外，高雄高等行政法院院長沈應南調為台中高等行政法院院長、高雄高等行政法院庭長蘇秋津調為同院院長。新北地方法院法官饒金鳳調派庭長，派令加註「本屆庭長任期至法務部司法官學院司法官班第63期分發報到（2024年間）前1日止，得連任1次。」

新北地院試署法官陳盈如、宋家瑋、陳志峯、吳智勝、新竹地院試署法官王靜慧、台中地院試署法官黃凡瑄、林德鑫、彰化地院試署法官陳怡潔、高雄地院試署法官陳力揚，試署服務成績經審查都及格。而台北地院候補法官許峻彬、桃園地院候補法官張明宏、台南地院候補法官潘明彥，3人候補服務成績經審查也及格。

人審會也同意發給台中地院庭長唐中興稅務類型專業法官證明書，另發給新北地院法官陳苑文、台中地院法官陳斐琪家事類型專業法官證明書。

台中高等行政法院院長許金釵調派為懲戒法院法官。資料照片。記者蘇健忠／攝影
台中高等行政法院院長許金釵調派為懲戒法院法官。資料照片。記者蘇健忠／攝影

司法院 法務部 疫情

延伸閱讀

美智庫評台灣司法效能94.2分創新高 司法院：民主成熟

哥哥讓售未上市股票給弟弟有贈與稅問題？ 國稅局這樣說

33.1％滿意法官判案 司法院：不知中正大學問卷措辭

法評會建議停職法官又出包 苗栗地院急善後

相關新聞

枋山鄉長偷情遭勒索驚爆案外案 5刑警洩密徵信業者被訴

屏東縣枋山鄉長洪啟能和公所女職員外遇，洪妻委託徵信業者蒐證，遭業者以偷拍性愛影門勒索600萬元，檢方偵辦期間，意外在徵信...

上千人受害！JCI外匯投資案花百萬宣傳 涉非法吸金上億

連女自稱是境外公司JCI設立人，負責引進外匯保證金投資案，打著「外匯大師黃志明」拿督親自操盤的名號，招攬友人當下線，誆稱...

石木欽不滿被指「司法界巴菲特」告周刊 求償再敗

前公務員懲戒委員會委員長石木欽不滿鏡週刊在司法院人事審議委員會開會前，報導他和佳和集團前董事長翁茂鍾不當飲宴、買股等，向...

噁！用瀝青拔豬頭皮毛髮再交攤商販售 食安法判1年6月

新北市八里區一家豬頭皮除毛代工廠，涉嫌在2017年至2018年間，用瀝青拔除豬頭皮上毛髮，使有害人體健康物質殘留在豬頭皮...

中高行院長許金釵調派懲戒法院法官 2院長換人當

司法院人事審議委員會今通過台中高等行政法院院長許金釵調派為懲戒法院法官等人事案，3月21日生效。

華航擅自賣股？黃國昌開庭質疑何煖軒離職還持機密文件

前立委黃國昌指控時任中華航空公司董事長何煖軒未經董事會同意，出售華航擁有原是泛公股公司「科學城物流」的26％股權，輾轉讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。