母駕車故障未放警示標誌遭撞女兒不治 判5個月
52歲許女109年間駕車載女兒吳女行駛國道3號，因車輛故障暫停外線車道，後方卻未放故障標誌，遭同向車輛追撞，造成吳女不治，許女涉過失致死，被判5個月徒刑。可上訴。
嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔今天接受中央社記者電訪表示，被告許女駕車載女兒行駛國道3號，因車輛故障暫停外線車道，後方100公尺以上處並未設置故障標誌，同向營業小貨車駕駛陳男疏於注意車前狀況追撞，造成許女的女兒送醫不治，許女也受傷送醫。
洪裕翔指出，陳男、許女分別為肇事的主因及次因，因此，2人涉及過失致死罪嫌，許女被判處有期徒刑5個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。陳男被判處有期徒刑10個月。
判決書指出，居住台中市的許女於民國109年9月1日下午駕車載女兒吳女行駛國道3號嘉義縣大林北上路段時，因車輛故障暫停外線車道，許女除應顯示危險警告燈外，應在故障車輛後方100公尺以上處設置車輛故障標誌，同時應報警協助處理。
許女辯稱，車輛是向友人借用，因不熟悉放警示三角架的位置，一時找不到，且已盡力將後車廂蓋掀至最高，並打開閃黃燈，回到車上也有報警並求助車主，後來與車主通話時，就被後車追撞。
判決書表示，據國道監視器錄影畫面，許女的故障車輛停駛於外側車道時，距離被追撞尚有近10分鐘時間，許女若熟知車輛故障警告標誌的收納位置，應有餘暇得以將警示標誌設置完成；當時僅將車輛後車廂蓋開啟，難以認為已達到高速公路交通管制規則的標準。
洪裕翔指出，死者吳女的父親吳男，對於前妻許女、物流司機陳男涉及的過失致死案件，提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其內容繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，因此，將這件附帶民事訴訟移送嘉義地方法院民事庭處理。
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