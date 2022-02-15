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提供住宿被控性侵辯遭設計 他賠35萬獲緩刑5年
台中市民林姓男子，2年前結識少女小芬（化名），見她上網要找借住場所，即傳送訊息給她表示可讓小芬借住，趁機性侵害得逞，經被害人報警處理，辯稱感覺被她設計，小芬是為了取得賠償金，一審不採信，依強制性交罪將他判刑3年6月，他不服上訴，二審以林賠償被害人35萬達成和解，獲被害人原諒，遂撤銷一審判決，改判2年，緩刑5年，接受3場法治教育。可上訴。
林男於偵查及一審審理時，辯稱「我於案發時對她性交，並沒有違反她的意願，也沒有使用強暴手段，她在臉書社團找可以借住的場所，我認為她明明有親友及福音機構可以借住，卻又告訴我她要露宿街頭，我感覺被她設計，她是為了取得賠償金額」，一審不採信，予以判刑3年6月。
二審審理時，林男坦承犯行，且與小芬就民事部分調解成立，並已支付全部賠償金額35萬元， 經小芬於調解時表示同意給予他緩刑機會，合議庭認為林男經此次教訓，應已知所警惕而無再犯之虞，以暫不執行為適當，併予宣告緩刑5年。
判決書指出，林男於2020年7月間經由臉書「憂鬱症交流社團」結識年滿未成年少女小芬，同月23日凌晨，上網看到小芬在臉書社團發文尋找可借住場所後，傳送訊息予她 ，表示可讓她借住。
同日凌晨，小芬自高雄出發，抵達台中火車站，林接獲小芬通知後，騎機車載小芬返回住處，欲與小芬發生性關係被拒，被害人表示處於生理期，但他不顧她多次出聲喊叫及以手推開，玷辱被害人得逞，經小芬報警處理。
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