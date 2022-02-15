勞動事件法上路2年「用過都說好」 解決紛爭、快去賺錢

勞動事件法自2020年1月1日起施行，迄今已屆滿2年，司法院今舉行例行記者會，民事廳廳長周玫芳表示根據最新調查結果，當事人對於法官辦理勞動事件的滿意度超過八成，顯見法院對妥速解決勞資爭議、保障雙方權益，發揮專業、效率、促進和諧、近用等成效。

周玫芳表示，為了解勞動事件新制是否發揮預期成效，因此辦理「法院勞動調解及續行訴訟制度滿意度」調查，結果顯示自2020年5月1日起至去年11月30日止，勞動事件當事人對於法官在程序中的說明、問案態度及進行效率等滿意度都超過80%；其中有77.5%受訪者認同「勞動調解不成立由同一法官續行訴訟」制度。

自勞動事件法施行以來，地方法院勞動調解事件及勞動訴訟事件平均終結日數分別為61.35天、105.24天，遠少於法定辦理期間90天、180天；勞動事件平均調解成立率為59.09%，也高於一般民事調解事件。

在提升勞動事件處理專業化上，全國各法院配合設置29個勞動專業法庭，各地方法院聘任勞動調解委員共1307人，以強化勞動調解新制量能。去年司法院也推出英語、泰語、越南語、印尼語等多國語言版本的「勞動事件法推廣單」，協助移工認識勞動事件新制，加強保障移工勞動權益。

周玫芳指出，勞動調解新制是由1位法官與2位熟悉勞資事務的勞動調解委員，共同組成勞動調解委員會，在調解程序中，聽取當事人陳述、整理相關爭點和證據，適時告知當事人訴訟可能結果，促使當事人合意調解成立。如果調解不成立，則由參與調解的同一法官續行訴訟，提高法院處理勞動事件效率。