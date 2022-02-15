快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞動事件法上路2年「用過都說好」 解決紛爭、快去賺錢

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

勞動事件法自2020年1月1日起施行，迄今已屆滿2年，司法院今舉行例行記者會，民事廳廳長周玫芳表示根據最新調查結果，當事人對於法官辦理勞動事件的滿意度超過八成，顯見法院對妥速解決勞資爭議、保障雙方權益，發揮專業、效率、促進和諧、近用等成效。

周玫芳表示，為了解勞動事件新制是否發揮預期成效，因此辦理「法院勞動調解及續行訴訟制度滿意度」調查，結果顯示自2020年5月1日起至去年11月30日止，勞動事件當事人對於法官在程序中的說明、問案態度及進行效率等滿意度都超過80%；其中有77.5%受訪者認同「勞動調解不成立由同一法官續行訴訟」制度。

自勞動事件法施行以來，地方法院勞動調解事件及勞動訴訟事件平均終結日數分別為61.35天、105.24天，遠少於法定辦理期間90天、180天；勞動事件平均調解成立率為59.09%，也高於一般民事調解事件。

在提升勞動事件處理專業化上，全國各法院配合設置29個勞動專業法庭，各地方法院聘任勞動調解委員共1307人，以強化勞動調解新制量能。去年司法院也推出英語、泰語、越南語、印尼語等多國語言版本的「勞動事件法推廣單」，協助移工認識勞動事件新制，加強保障移工勞動權益。

周玫芳指出，勞動調解新制是由1位法官與2位熟悉勞資事務的勞動調解委員，共同組成勞動調解委員會，在調解程序中，聽取當事人陳述、整理相關爭點和證據，適時告知當事人訴訟可能結果，促使當事人合意調解成立。如果調解不成立，則由參與調解的同一法官續行訴訟，提高法院處理勞動事件效率。

司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人張永宏表示，如果調解成立，基本上事情就解決了，具有迅速、有效的優點。張說，調解成功的雙方當事人都願意履行權利義務，但如果是訴訟，可能面臨對方耍「脫產」手段，無法執行。「用過的都說好」張希望勞動爭議盡速解決，大家各自去賺錢，這也是司法院推法的本意。

司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人張永宏（左）與民事廳長周玫芳在例行記者會上報告勞動事件法施行2年的成效。記者王宏舜／攝影
司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人張永宏（左）與民事廳長周玫芳在例行記者會上報告勞動事件法施行2年的成效。記者王宏舜／攝影

司法院 勞動事件法

延伸閱讀

美智庫評台灣司法效能94.2分創新高 司法院：民主成熟

酒駕騎電動車就沒事？高雄湖內兩移工酒駕相繼遭逮

亞旭三階段復工 鄭文燦：企業定期快篩是必要的

桃園還能+0？鄭文燦：採檢結果下午說明

相關新聞

枋山鄉長偷情遭勒索驚爆案外案 5刑警洩密徵信業者被訴

屏東縣枋山鄉長洪啟能和公所女職員外遇，洪妻委託徵信業者蒐證，遭業者以偷拍性愛影門勒索600萬元，檢方偵辦期間，意外在徵信...

上千人受害！JCI外匯投資案花百萬宣傳 涉非法吸金上億

連女自稱是境外公司JCI設立人，負責引進外匯保證金投資案，打著「外匯大師黃志明」拿督親自操盤的名號，招攬友人當下線，誆稱...

石木欽不滿被指「司法界巴菲特」告周刊 求償再敗

前公務員懲戒委員會委員長石木欽不滿鏡週刊在司法院人事審議委員會開會前，報導他和佳和集團前董事長翁茂鍾不當飲宴、買股等，向...

噁！用瀝青拔豬頭皮毛髮再交攤商販售 食安法判1年6月

新北市八里區一家豬頭皮除毛代工廠，涉嫌在2017年至2018年間，用瀝青拔除豬頭皮上毛髮，使有害人體健康物質殘留在豬頭皮...

中高行院長許金釵調派懲戒法院法官 2院長換人當

司法院人事審議委員會今通過台中高等行政法院院長許金釵調派為懲戒法院法官等人事案，3月21日生效。

華航擅自賣股？黃國昌開庭質疑何煖軒離職還持機密文件

前立委黃國昌指控時任中華航空公司董事長何煖軒未經董事會同意，出售華航擁有原是泛公股公司「科學城物流」的26％股權，輾轉讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。