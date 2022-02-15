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桃園烤漆廠老闆摻「生命之水」 2度灌醉女子摸胸還指侵

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園顧姓男子經營車輛鋁圈、卡鉗等烤漆小有名氣，臉書上也有和多名藝人合影，但他涉嫌摻入高酒精濃度「生命之水」對2名女子摸胸、指侵，顧事後遭搜索、收押獲准，訊時顧坦承不諱，與被害女子證詞相符，桃園地檢署近日依強制性交等罪嫌起訴他。

檢警調查，顧男（39歲）經聯誼活動認識女子，去年8月14日開車載她到台北市1間餐酒館，用餐期間2度趁對方上廁所時，將預先準備的高酒精濃度「生命之水」摻進她酒水中，女子不勝酒力喝到神智不清，顧再找朋友當代駕，將他和女子載回桃園的租屋處。

顧見女子昏睡，竟起色心撫摸她胸部、下體並企圖硬上，但因女子反抗才未等逞，隔天她清醒後仍全身無力，懷疑遭人下藥就到醫院檢驗，16日再返回該餐酒館調閱監視器，驚覺顧男趁她離開座位時下藥，隨即報警提告。

檢方還查出，顧男9月30日凌晨1點多，顧為了替當時的女友辦離職歡送會，由女友邀請其他朋友一起到顧位於桃園八德區的車廠同樂，席間顧再度以同樣手法，在其中的酒水中摻入生命之水給另1名女子喝，結果她也呈現昏迷癱軟。

顧就再找不知情友人將女子帶回租屋處，趁機朝她摸胸、指侵，女子隔天醒來全身不適也懷疑被下藥，因此報警提告；桃園警方陸續接獲多名女子提告性侵，逮捕顧經檢方向法院聲押獲准，目前仍在押。

檢方訊時，顧男從警詢、偵訊及法院羈押庭時均坦承不諱，與2名被害女子證詞相符，並有餐酒館的監視器畫面、LINE對話為證。

而顧起初稱，有拿安眠藥磨成粉裝入小瓶液體摻入女子酒水，以及在網路買迷幻丸磨成粉加進去，但事後改口稱，對2名女子用的都是高酒精濃度的「生命之水」，先前不敢說是因不諳法律，有看過報導喝高濃度酒精暴斃，怕講出摻「生命之水」會涉犯殺人罪，才隨便找理由。

檢方認為，經搜索顧住處、車廠都沒發現迷幻丸、安眠藥，該部分僅他單一自白，女子體內也沒驗出該成分，偵結依強制性交未遂、強制性交2罪嫌起訴他。

顧男摻生命之水灌醉女子性侵，檢方依強制性交等罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
顧男摻生命之水灌醉女子性侵，檢方依強制性交等罪嫌起訴他。示意圖／ingimage

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