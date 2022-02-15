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遭徵信社針孔偷拍性愛影片 枋山鄉長外遇遭勒索600萬

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣枋山鄉長洪啟能外遇公所女職員，洪妻雇用安心徵信社蒐證，徵信社卻以偷拍的性愛影片向兩名當事人恐嚇勒索六百萬元，洪報案後，警調查出，徵信社經理陳洪平受雇抓姦蒐證，卻多次竊錄他人性愛影片向當事人恐嚇取財，屏東地檢署認定是具持續性、牟利性有結構性犯罪組織，分依組織犯罪、妨害秘密及恐嚇取財等罪起訴徵信社相關人員和洪妻、律師李安妮共十五人。

檢方起訴指出，二0一九年十二月間，安心徵信負責人陳洪平接受洪啟能妻子委託，對洪和外遇的李女跟監蒐證，洪妻支付酬金四十萬元，陳指示手下展開調查，得知洪為與李女幽會，長期在中華電信枋山會館二樓承租套房，隔年二月至十月間，不僅派員工跟蹤偷拍，還潛入房間內安裝針孔攝影機，全天監看、側錄房內畫面，拍到性愛過程及裸體影像。

陳洪平事後將竊錄畫面傳給周姓合夥人，由周要求擔任洪啟能法律顧問的律師孫安妮轉告兩人，孫十月間與李女在屏東地院門口碰面，告知陳洪平握有性愛影像光碟十餘片，請向洪轉達，只要支付六百萬元，洪妻就願意簽字離婚，否則要將影片發布媒體及相關網站，讓洪身敗名裂。李安妮強調，身為律師，對方提出的和解條件，有義務要跟當事人說，當事人接不接受是另一回事。

因洪不甘遭要脅報警處理，並未得逞，但檢警查出陳等人以相同手法恐嚇勒索一名商人五百萬元得手，還意外查出員警洩露個資給徵信業者的案外案，雖與洪案無關，卻揭露警方與徵信業者掛勾違法犯行，包括高雄市刑大、三民一分局、岡山分局共五名現離職員警和一名戶政員，被依洩密罪及違反個人資料保護法起訴。

五十二歲的洪啟能原是鄉民代表，七年多前以民進黨提名當選鄉長，再以現任鄉長之姿參加黨內初選，卻敗給職棒球星「火球仁」羅嘉仁的父親、鄉民代表羅金良，洪啟能退黨以無黨籍參選高票連任，將台一線旁荒廢多年的濱海公共造產經營的有聲有色，卻因外遇公所女職員導致家庭失和，還成為不肖徵信業者眼中的待宰肥；對此，洪啟能昨無奈嘆了口氣，「唉！家內事啦，不便多說」，強調交給司法處理。

屏東縣枋山鄉長洪啟能（前排右二）妻子委託徵信社調查洪與鄉公所女職員外遇，徵信社卻以偷拍的性愛影片向當事人恐嚇勒索600萬，洪報案後，徵信社及共犯日前均被屏東地檢起訴。圖／取自洪啟能臉書
屏東縣枋山鄉長洪啟能（前排右二）妻子委託徵信社調查洪與鄉公所女職員外遇，徵信社卻以偷拍的性愛影片向當事人恐嚇勒索600萬，洪報案後，徵信社及共犯日前均被屏東地檢起訴。圖／取自洪啟能臉書
屏東縣枋山鄉長洪啟能妻子委託徵信社調查洪與鄉公所女職員外遇，徵信社卻以偷拍的性愛影片向當事人恐嚇勒索600萬，洪報案後，徵信社及共犯日前均被屏東地檢起訴。圖／取自洪啟能臉書
屏東縣枋山鄉長洪啟能妻子委託徵信社調查洪與鄉公所女職員外遇，徵信社卻以偷拍的性愛影片向當事人恐嚇勒索600萬，洪報案後，徵信社及共犯日前均被屏東地檢起訴。圖／取自洪啟能臉書

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