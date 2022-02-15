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美智庫評台灣司法效能94.2分創新高 司法院：民主成熟
美國智庫傳統基金會及華爾街日報14日發布「2022經濟自由度指數」，台灣在184個經濟體中排名第6名，維持去年全球排名，僅次於新加坡(1)、瑞士(2)、愛爾蘭(3)、盧森堡(4)、紐西蘭(5)；亞太地區排名第3，優於鄰近的韓國(19)、日本(35)、馬來西亞(42)、泰國(70)與中國(158)。其中，台灣司法效能為94.2分，評分創歷史新高。
司法院表示，台灣司法效能評分比去年大幅進步21.3分，為我國12個評分項目中的第1名。除司法效能外，評比包括財產權、廉能政府、租稅負擔、政府支出、健全財政、經商自由、勞動自由、貨幣自由、貿易自由、投資自由、金融自由等11個項目。此次評比台灣平均總得分80.1。
國發會分析，今年台灣「司法效能」增加21.3分最多的主因，在於2020年7月以後，司法院推動司法E化，建置科技法庭等措施，因應COVID-19疫情的法院正常運作，制定施行「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」，及建置商業法院審理重大商業紛爭等積極提升司法透明度及便利度措施，獲得今年經濟自由度指數評比的肯定。
司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人張永宏表示，司法效能提高，主要歸功於法官努力實現公平正義，此外媒體求真、求實、求善的報導也有影響，且我國民主逐漸成熟、公民社會進步，都促成司法效能評比提升。
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