酒駕撞碎1家4口 BMW男當庭下跪磕頭 家屬反批「噁心」

高雄38歲男子黃子洋去年12月26日晚間7時許，酒駕在河東路、國民街口撞飛斑馬線上的范姓女子一家4口，范女傷重不治，丈夫、2名女兒受重傷，黃被雄檢依不確定故意殺人罪起訴，今雄院首開庭，羈押中的黃男下跪磕頭道歉，但范女家屬不領情，痛斥黃男「噁心」。

黃男從鹽埕區五福四路酒後上路，過五福橋後左轉河東路，經過民生路口時卻闖紅燈，沒料進到國民街口時，直直撞上范姓女子一家4口，范女遭撞飛當場倒地，其他家人也因撞擊力道大，當場倒地不起，范女送醫後不治，丈夫、2名女兒重傷。

檢警歷經18天蒐證，從黃男飲酒前到事發後行跡全都調查清楚，另根據同車趙姓友人說法，認為黃男明知無法安全駕駛，卻不聽有人勸阻，短短600公尺距離高速行駛、闖紅燈、任意變換車道、猛採油門又緊急煞車，造成1死3傷悲劇，有殺人不確定故意，上月12日依殺人、酒駕致人於死等罪起訴。

高雄地院今首開庭，黃子洋從看守所借提出庭，審判長呂明燕問黃子洋有沒有話要對家屬說，黃當場下跪，並對到庭的林男妹妹和妹婿連磕3次頭致歉。

目前仍被羈押的黃子洋，還請委任律師拿出自己名下唯一的房產權狀，表示願意出讓房產彌補被害人的損失。

不過，黃子洋道歉不被范女家人接受，反批「撞死一個人，磕頭道歉能了事嗎？」、「噁心」妹婿更轉達范女丈夫的說法，直說他們只要能換范女回來，但他們也知道這是不可能的事，希望黃子洋能有誠意解決此事。