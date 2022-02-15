鑽漏洞冒領雲端發票 男挨告吃詐欺罪

呂姓男子2020年在臉書見到程姓工程師開心分享，中獎雲端發票500元，竟鑽漏洞直接掃描中獎發票QR CODE，詐取500元獎金，士林地方法院依照詐欺取財罪，判拘役20日，可易科罰金，不料當年1月間，呂以同樣手法冒領陳姓市民中獎的1千元獎金，遭依詐欺取財罪嫌起訴。

呂男2020年2月10日在臉書上，見到程姓工程師分享中獎雲端發票的好消息「有中過200、1000、4000，第一次中500元發票，真幸運」且附上中獎的發票照片，呂男拿走不知情的楊女手機，用國稅局統一發票兌獎APP，掃描中獎電子發票照片上的QR CODE，兌獎詐取金錢，獎金直接匯入楊女綁定的銀行帳號內，詐得500元。

法官審酌，30歲呂男不思依循正當途徑獲取所需，冀望不勞而獲，竟利用「國稅局統一發票兌獎不需持有實體發票」的漏洞，詐取金錢，依照詐欺取財罪，累犯，處拘役20日，可易科罰金，未扣案犯罪所得500元沒收或追徵其價額。

在工程師遭冒領發票獎金前，呂男早就涉嫌詐領發票中獎金，2020年1月間，呂男見陳姓市民在臉書張貼分享108年11-12月雲端發票中獎1千元，涉嫌持不知情楊女的手機，用發票對獎APP掃描中獎電子發票照片上的QR CODE，中獎獎金直接匯入楊女綁定的銀行帳戶，詐得1千元。全案直到陳姓市民在2020年4月間持紙本發票領獎，才發現被他人兌獎。