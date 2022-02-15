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高中教官詐領近2萬訪視勤務費 法院給他改過自新的機會

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

新北市金山高中黃姓教官透過訪視認輔學校的替代役男，詐領1萬9000元訪視勤務費，一、二審依貪汙治罪條例利用職務機會詐財罪判1年10月，緩刑4年，並須向公庫支付5萬元，褫奪公權2年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，黃2003年初任軍官，2016年晉升為少校軍官，遴選派至金山高中擔任軍訓教官；根據教育部、新北市政府教育局規定，高中職認輔軍訓教官若下班時間訪視認輔學校的替代役男，可以申請每次250元的訪視勤務費；若在上班時間訪視則不得請領款項。

黃2017年2月至2018年7月在上班時間到金山國小、金美國小、大鵬國小、三和國小、中角國小等訪視替代役男，本部得請領訪視勤務費，卻仍按月製作清冊，讓新北市府教育局撥付1萬7500元給他。

黃2018年8月至同年12月明明沒有到認輔學校訪視，卻也填寫清冊，申請6次、共1500元的訪視勤務費，被檢廉介入偵辦，黃也坦承不諱。

法院認為，黃正值青壯，應依循正軌獲取所得，且又身為現役軍官，更應恪遵職守，廉潔自持，卻無視法律嚴厲禁止，詐取訪視勤務費，敗壞官箴，一、二審皆依貪汙治罪條例利用職務機會詐財罪判1年10月，緩刑4年，並須向公庫支付5萬元，褫奪公權2年。最高法院認為原審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

最高法院。圖／聯合報系資料照片
最高法院。圖／聯合報系資料照片

替代役男 教官

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