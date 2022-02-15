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酒駕騎電動車就沒事？高雄湖內兩移工酒駕相繼遭逮
高雄湖內警分局路竹分駐所員警，日前在路竹區中山路及國昌路執勤時，分別取締2起外籍移工酒駕違規；雖然外籍人士一度以為電動車其不快沒關係，但行為明顯觸法，警方也呼籲，雇主及仲介應善盡告知義務，以免因不熟悉而觸法。
路竹分駐所員警於，13日在路竹區中山路及國昌路執勤時，先後取締44歲泰國籍維姓男子與27歲泰國籍西姓男子違規酒駕；因兩人都是騎乘電動車酒駕遭逮，以為電動車騎不快也沒有大礙，便酒駕上路。
警方透過通譯，告知兩人，電動車或電動輔助自行車雖屬慢車，仍不可酒後上路，若酒測值超標，輕則罰鍰，重責需負起刑責。
經警方酒測，維男與西男兩人因酒測值，皆超出法定標準值，明顯違規，警詢後，將兩人依公共危險罪移送。警方也提醒，雇主及仲介應善盡告知義務，應向移工講解國內酒駕罰則，避免類似情況一再發生。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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