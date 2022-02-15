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吸彩虹菸開車撞死人再「脫光光」 吳柏嵩二審減為5年刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子吳柏嵩吸食「彩虹菸」後駕車，高速衝撞停等紅燈的吳姓、郭姓騎士，吳不治，郭則腦震盪。吳的轎車在撞擊其他車輛後才停了下來，但他卻脫光裸體；警方到場處理，吳的尿液中檢出「1-氯苯基-2- （1-吡咯烷基）-1- 戊酮」成分，桃園地院依公共危險罪判他5年6月徒刑。高等法院今判吳5年徒刑，但被訴肇事逃逸部分仍無罪。

27歲的吳柏嵩已離婚，孩子由前妻照顧。死者女兒今要求法官從重量刑，以還父親公道；郭的女兒則認為吳應承擔起自己所犯的錯。

2018年5月15日下午，吳柏嵩開車行經桃園市龜山區長壽路，卻衝撞前方停等紅燈的機車，釀一死一傷悲劇。吳在警詢時稱要去頂興路找同學，因感覺「有人在追他」，因害怕而踩油門，沒注意到機車，他只記得下車後一直跑、一直跑，事後才經警察告知發生事故，也不記得有脫衣服。

吳說，他從當年3月開始吸彩虹菸，約2個月後開始出現幻覺，1天抽1、2包就會迷幻，最常看見表情猙獰、沒有見過的人，心裡會一直往「這些人要圍捕我」去想。

一審囑託桃園療養院鑑定吳的精神狀況，吳聲稱有一種被魔掌控的感覺，整個路上的人都是魔的手下，要害他、監視他，讓他很害怕。療養院認為吳在案發時的思考已有嚴重缺損、脫離現實，推論當時行為符合「不可抗拒之衝動」。

「1-氯苯基-2-（1-吡咯烷基）-1- 戊酮」結構類似合成卡西酮類物質，具中樞神經系統興奮作用，施用後會產生欣快感、時空認知扭曲的心理作用，長期使用也會出現成癮性和依賴性。桃園地檢署雖依殺人、殺人未遂罪起訴，但桃園地院認為沒證據顯示吳有殺人故意，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪論處。

吳柏嵩認為他和被害人家屬已和解，但一審卻還判他5年6月，希望二審能減刑。高院開庭時，法官詢問吳事發當下是否知道撞到人？他答「感覺有撞到東西」，因心情很緊張，不知道自己在幹嘛。

法官再問吳為何脫光衣物？並指會這樣做有兩個可能，第一是「不知道自己在做什麼」，第二則是「裝傻」，因為事情搞太大，為了掩飾犯行才這樣做。吳稱「我也不清楚」，並表示從小到大沒有這樣的行為。

高院審理後依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判吳柏嵩5年徒刑，而他被訴肇事逃逸部分維持一審無罪判決。

男子吳柏嵩在吸完「彩虹菸」後飆車，撞死、撞傷吳姓和郭姓騎士，事後他還脫光光欲毆打路人，台灣高等法院依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判吳柏嵩5年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
男子吳柏嵩在吸完「彩虹菸」後飆車，撞死、撞傷吳姓和郭姓騎士，事後他還脫光光欲毆打路人，台灣高等法院依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判吳柏嵩5年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

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