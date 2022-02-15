健身房Dream Fitness東湖店停業 數百人未退款 北市62件申訴
Dream Fitness Club東湖店健身房終止營運，消保官今天發布消費警訊。北市法務局表示，Dream Fitness Club東湖店109年底至110年初招募會員700多人，市府已受理消費申訴62件，業者因未符合建管停止該地點營業，迄今仍有570名會員未獲退款，由於近日業者公告與連鎖健身房辦理會員承接，提醒消費者應注意期限及轉讓條款。
北市消保官表示，方舟健康事業有限公司經營的Dream Fitness Club東湖店，遭消費者投訴遲未營運亦未獲退款，近日並公告與連鎖健身房辦理會員承接轉讓，消費者如不接受轉讓方案，也可評估是否向法院聲請核發支付命令，或起訴求償或向市府申請消費爭議調解；若當初用刷卡付款，則可速詢發卡銀行能否申請爭議款。
法務局表示，Dream Fitness Club東湖店自109年底至110年初，招募會員近700餘人，北市府迄今受理消費申訴案計62件，已會同體育局三度請業者到府說明，業者表示因未能符合建管等相關法規，已停止該地點營業計畫，且因疫情影響致無足夠資金退款，目前積極籌措資金中。
消保官已要求向未完成退款的會員，公告通知終止營運情形及後續退費辦法，並定期向市府回報退款進度，業者陸續退款近85萬餘元，惟退款及籌措資金進度緩慢，迄今仍有570名會員未獲退款，尚待退款金額約197萬餘元。
消保官表示，近日業者公告與知名連鎖健身房完成協議，可承接會員，消保官已要求應充分向原會員揭示轉讓方案內容及相關限制，例如辦理期限；需向承接健身房新購教練課程並使用完畢後才可使用原Dream Fitness Club東湖店購買的教練課程，以及承接方不負責原入會費、月費及教練課程的退費等。
消保官提醒，消費者可依自身需求考量選擇承接方案或退款，如不接受轉讓至同業方案，可選擇司法途徑提起救濟、或向市府聲請消費爭議調解，市府將協助消費者與業者協調，若能達成和解共識，調解書於送法院核定後，與法院確定判決有相同效力，惟是否能獲得足額退款，須視業者有無財產可供強制執行。
消保官表示，除可向業者請求退還課程剩餘價值外，當時如以刷卡方式購課，亦可儘速洽詢發卡銀行是否可提起爭議帳款賠付申請；如以現金購課者，則可向法院聲請核發支付命令。
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