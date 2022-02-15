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錢包忘在洗衣店 遭人用衣物掩蓋摸走 警靠電眼逮人

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄41歲蕭姓女子日前到楠梓右昌街一間自助洗衣店洗衣服，等待過程中，因忘記帶走裝有6000元的皮夾，回來時才發現遺失，原以為被丟進洗衣機一起洗，但仍尋找未果，報警後才發現被35歲謝姓女子拿走，事後警方通知謝女到案，她也坦承犯行。警詢後，將謝女依竊盜罪函送。

蕭女於2月7日下午2時許，前往楠梓右昌街自助洗衣店洗衣服，趁等待洗衣機的空檔，離開洗衣店長達2小時，回到洗衣店時，她才驚覺裝有6000元的皮夾遺失，一度以為不小心丟進洗衣機，幾度找尋未果後，便向警方求助。

楠梓警分局右昌派出所獲報後，展開調查，發現一同到洗衣店的謝女，發現隔壁洗衣機台上放有蕭女的皮夾，趁四周無人注意，將皮夾放入自己的洗衣籃裡，以衣物做掩蓋竊走錢包。

警方於2月12日通知謝女到案說明，雖有歸還皮夾，但現金6000元已被花完；警詢後，將她依竊盜罪嫌函送橋頭地檢偵辦。

高雄41歲蕭姓女子日前到楠梓右昌街一間自助洗衣店洗衣服，將裝有6000元的皮夾忘在洗衣店遭竊。記者陳弘逸／攝影
高雄41歲蕭姓女子日前到楠梓右昌街一間自助洗衣店洗衣服，將裝有6000元的皮夾忘在洗衣店遭竊。記者陳弘逸／攝影
高雄41歲蕭姓女子日前到楠梓右昌街一間自助洗衣店洗衣服，將裝有6000元的皮夾忘在洗衣店遭竊。記者陳弘逸／攝影
高雄41歲蕭姓女子日前到楠梓右昌街一間自助洗衣店洗衣服，將裝有6000元的皮夾忘在洗衣店遭竊。記者陳弘逸／攝影

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