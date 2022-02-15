快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

踏破3歲童肝臟、弄爛生殖器害命 保母夫妻二審刑度略減6月

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

非法保母劉庭妌與丈夫張竣堯不滿收托照顧的3歲男童哭鬧，加上沒有收到2萬4000元保母費，將男童肝臟踏到挫裂、生殖器糜爛，基隆地院依成年人故意對兒童共同犯傷害致死罪判劉女、張各12年、12年6月徒刑。夫妻倆和檢方皆上訴，檢察官直批兩人「根本是殺人」，台灣高等法院今改判劉女11年6月、張12年徒刑。

張竣堯（35歲）有強盜、恐嚇取財、妨害自由、詐欺和毒品前科。基隆市暖暖區2020年傳出3歲男童發燒猝死案，當時外觀無明顯外傷，但檢方檢剖卻發現內臟破裂、顱內出血，轉向人為虐童偵辦，劉庭妌（28歲）、張竣堯轉列被告。基隆地檢署指男童營養不良、骨瘦如柴，保母夫妻還用玩具車等物品毆打，用腳將他踏到肝臟挫裂，將兩人起訴。

起訴書指2020年7月至9月間，保母夫妻多次以腳踩踏男童腹部，導致男童肝臟挫裂，男童身心狀況持續惡化，9月23日出現腹瀉、嘔吐症狀，並出現食慾不振和活動力下降的情形。9月24日男童發燒，兩人也僅餵食少許的水和雞湯，未帶男童就醫，9月25日下午男童休克死亡。

劉庭妌辯稱男童的舊傷是在公園不慎碰傷，發燒當天他體溫忽高忽低，上午時講話都還正常，但下午突然就沒反應。基隆市社會處調查，劉女是幼保相關科系畢業，但沒有保母登記執照，她上網發文表示想貼補家用，男童的家長才請她收托。

一審判決後，張姓夫妻和檢察官分別覺得量刑「過重」、「過輕」，都上訴。高院開庭時，劉女翻供表示願意認傷害致死罪，並稱願意賠償死者家屬240萬元，但她堅稱沒有殺人犯意。張竣堯也提出300萬元的數額賠償，還說「我講的才是真的」。

張竣堯承認在當年7月間有打小孩，但8、9月就沒打了，死者家屬一開始就想知道真相，他也如實說出，希望法官從輕量刑。

告訴代理人則表示張竣堯、劉庭妌夫妻直到二審才認罪，「太晚了」，且說詞避重就輕、不真誠。告代說，張姓夫妻自己也有小孩，卻還可以這般凶殘地對待別人的孩子，死者甚至生殖器糜爛，為人父母者下此重手天理不容，只有重判才能讓男童的雙親釋懷。

高院審理後，撤銷原判決改判，夫妻倆的刑度都略減6月。

非法保母劉庭妌（右圖）與丈夫張竣堯對3歲男童施虐，男童肝臟被踏到挫裂，死時還被發現生殖器糜爛，台灣高等法院依成年人故意對兒童共同犯傷害致死罪判劉女、張各11年6月、12年徒刑。資料照片、記者王宏舜／攝影
非法保母劉庭妌（右圖）與丈夫張竣堯對3歲男童施虐，男童肝臟被踏到挫裂，死時還被發現生殖器糜爛，台灣高等法院依成年人故意對兒童共同犯傷害致死罪判劉女、張各11年6月、12年徒刑。資料照片、記者王宏舜／攝影

保母

延伸閱讀

棒球／少棒教練天生保母 開大客車、教球、煮菜樣樣通

血流不止！抽大麻誘發精神病 泰男子竟持剪刀「完全自宮」

每天一杯含糖飲料，當心脂肪肝上身！營養師揭9招消除脂肪肝

才剛聽到罹癌，沒多久就走了！？沉默的器官，預防肝癌肝發炎8大飲食生活重點

相關新聞

上千人受害！JCI外匯投資案花百萬宣傳 涉非法吸金上億

連女自稱是境外公司JCI設立人，負責引進外匯保證金投資案，打著「外匯大師黃志明」拿督親自操盤的名號，招攬友人當下線，誆稱...

石木欽不滿被指「司法界巴菲特」告周刊 求償再敗

前公務員懲戒委員會委員長石木欽不滿鏡週刊在司法院人事審議委員會開會前，報導他和佳和集團前董事長翁茂鍾不當飲宴、買股等，向...

噁！用瀝青拔豬頭皮毛髮再交攤商販售 食安法判1年6月

新北市八里區一家豬頭皮除毛代工廠，涉嫌在2017年至2018年間，用瀝青拔除豬頭皮上毛髮，使有害人體健康物質殘留在豬頭皮...

中高行院長許金釵調派懲戒法院法官 2院長換人當

司法院人事審議委員會今通過台中高等行政法院院長許金釵調派為懲戒法院法官等人事案，3月21日生效。

枋山鄉長偷情遭勒索爆案外案 5刑警洩密徵信業者被訴

屏東縣枋山鄉長洪啟能和公所女職員外遇，洪妻委託徵信業者蒐證，遭業者以偷拍性愛影門勒索600萬元，檢方偵辦期間，意外在徵信...

華航擅自賣股？黃國昌開庭質疑何煖軒離職還持機密文件

前立委黃國昌指控時任中華航空公司董事長何煖軒未經董事會同意，出售華航擁有原是泛公股公司「科學城物流」的26％股權，輾轉讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。