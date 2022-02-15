踏破3歲童肝臟、弄爛生殖器害命 保母夫妻二審刑度略減6月

非法保母劉庭妌與丈夫張竣堯不滿收托照顧的3歲男童哭鬧，加上沒有收到2萬4000元保母費，將男童肝臟踏到挫裂、生殖器糜爛，基隆地院依成年人故意對兒童共同犯傷害致死罪判劉女、張各12年、12年6月徒刑。夫妻倆和檢方皆上訴，檢察官直批兩人「根本是殺人」，台灣高等法院今改判劉女11年6月、張12年徒刑。

張竣堯（35歲）有強盜、恐嚇取財、妨害自由、詐欺和毒品前科。基隆市暖暖區2020年傳出3歲男童發燒猝死案，當時外觀無明顯外傷，但檢方檢剖卻發現內臟破裂、顱內出血，轉向人為虐童偵辦，劉庭妌（28歲）、張竣堯轉列被告。基隆地檢署指男童營養不良、骨瘦如柴，保母夫妻還用玩具車等物品毆打，用腳將他踏到肝臟挫裂，將兩人起訴。

起訴書指2020年7月至9月間，保母夫妻多次以腳踩踏男童腹部，導致男童肝臟挫裂，男童身心狀況持續惡化，9月23日出現腹瀉、嘔吐症狀，並出現食慾不振和活動力下降的情形。9月24日男童發燒，兩人也僅餵食少許的水和雞湯，未帶男童就醫，9月25日下午男童休克死亡。

劉庭妌辯稱男童的舊傷是在公園不慎碰傷，發燒當天他體溫忽高忽低，上午時講話都還正常，但下午突然就沒反應。基隆市社會處調查，劉女是幼保相關科系畢業，但沒有保母登記執照，她上網發文表示想貼補家用，男童的家長才請她收托。

一審判決後，張姓夫妻和檢察官分別覺得量刑「過重」、「過輕」，都上訴。高院開庭時，劉女翻供表示願意認傷害致死罪，並稱願意賠償死者家屬240萬元，但她堅稱沒有殺人犯意。張竣堯也提出300萬元的數額賠償，還說「我講的才是真的」。

張竣堯承認在當年7月間有打小孩，但8、9月就沒打了，死者家屬一開始就想知道真相，他也如實說出，希望法官從輕量刑。

告訴代理人則表示張竣堯、劉庭妌夫妻直到二審才認罪，「太晚了」，且說詞避重就輕、不真誠。告代說，張姓夫妻自己也有小孩，卻還可以這般凶殘地對待別人的孩子，死者甚至生殖器糜爛，為人父母者下此重手天理不容，只有重判才能讓男童的雙親釋懷。