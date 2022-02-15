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臉書罵陳時中「無恥舔美賣臺」 鄉民判拘役3日定讞

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

賴姓男子不滿中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的防疫政策，上臉書以化名指陳「無恥舔美賣臺」，陳時中發現後提告，檢方起訴賴。台北地方法院依公然侮辱罪判賴拘役3日，得易科罰3000元；賴上訴，台灣高等法院今駁回定讞。

賴姓男子對陳時中有關新冠肺炎的防疫政策有意見，2020年6月6日前，透過網際網路以「賴斌勤」的名義進入某「資訊大小事分享團」的公開臉書貼文，指「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣臺」。陳時中6月6日向台北地檢署對賴提出公然侮辱告訴，賴遭起訴。

北院去年4月15日、8月19日傳喚賴，賴都未出庭，他後來到案稱確有以「賴斌勤」名義發文，但否認有公然侮辱犯行，辯只是在臉書上表達自己立場，沒有侮辱陳時中。

北院認為賴張貼的文字是就陳時中代表國家處理疫情而為批評，但他應以理性態度就事論事、適切文字表達，張貼「舔美賣臺」依社會通念，具有輕蔑並使陳時中難堪之意，超出適當評論範圍。北院指出，關於政府官員處理疫情的議題，應理性討論並尊重不同意見，如果言論時沒有指明具體事實，只是貶辱、謾罵、攻訐，不受言論自由保障。

賴姓男子上訴，但高院認為一審認事用法無違誤，駁回確定，本件不得再上訴。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。資料照片。記者杜建重／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。資料照片。記者杜建重／攝影

陳時中 疫情 公然侮辱

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