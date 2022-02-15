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無端拖延死刑的執行 資深檢察官認為是廢弛職務

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

近來我國不僅死刑定讞者屈指可數，判死刑也未執行，是民眾不信任司法的一大原因。台中地檢署一名資深檢察官表示，我國尚未廢除死刑制度，如果審判者及執行者皆持兩公約的大旗，行實質廢除死刑之實，保守、怠惰執法的結果，將讓心存惡念之人競爭效尤，豈是社稷百姓之福？執法者不能無端藉故拖延死刑之執行，否則即屬廢弛（懈怠）職務。

中檢資深檢察官表示，兩公約雖凸顯聯合國傾向廢除死刑之意向，但細繹其內容並未禁止宣告死刑（參見公民政治權利公約第六條第二項規定：如犯「情節最重大」之罪者，仍可判處死刑自明）。

我國為法治國家，審判者應依照法律規定認事用法，執行者（包含法務部長及檢察官）除於裁量權限範圍內（如准否易科罰金等），亦僅能依據法律執行確定判決諭知之主文內容，過程可以嚴謹、慎重（如俟被告聲請再審、非常上訴及釋憲程序已窮，別無其他救濟程序），但不能無端藉故拖延死刑之執行，否則即屬廢弛（懈怠）職務。

刑事審判者職司發現真實及保障人權，裁判之真諦貴在「刑當其罰」，如被告蓄意縱火、殺人情節重大，且無悔悟之心者，依據上開公政公約之規定自亦應判處死刑（畢竟，我國尚未廢除死刑制度）。如審判者及執行者皆持兩公約之大幟，行實質廢除死刑之實，保守、怠惰執法之結果，將讓心存惡念之人競爭效尤，故意殺人後猶對媒體大慚厥詞：「在台灣殺1、2個人不會被判處死刑」。

如此，豈是社稷百姓之福？還敢自譽為法治國家？依現狀，相關配套措施為公訴檢察官應強化兩公約之論述，避免讓法官對兩公約有錯誤認知。

此外檢察官亦應側重搜集被害人（包含其家屬）權益損失及保障其等訴訟法上之權益，替被害人發聲，避免司法天秤嚴重向被告端傾斜；其二要善盡媒體第四權之監督之責，以輿論壓力迫使有權者應依法行政，切勿懈怠行使職權。其三，對宣判無期徒刑者之假釋規定應予廢除（即終身監禁）或提高其假釋門檻；其四，應善用科技監控設備，對於反社會人格嚴重者，於無期徒刑假釋後應配戴電子監控設備全程掌握其行蹤，如有違反者，立即撤銷假釋執行殘刑。

近來我國不僅死刑定讞者屈指可數，判死刑也未執行，是民眾不信任司法的一大原因。台中地檢署資深檢察官表示，我國尚未廢除死刑制度，執法者不能無端藉故拖延死刑之執行，否則即屬廢弛職務。圖／本報資料照
近來我國不僅死刑定讞者屈指可數，判死刑也未執行，是民眾不信任司法的一大原因。台中地檢署資深檢察官表示，我國尚未廢除死刑制度，執法者不能無端藉故拖延死刑之執行，否則即屬廢弛職務。圖／本報資料照

死刑 檢察官 假釋

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