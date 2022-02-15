國軍「網路戰」聯隊士官長A錢 收廠商14件回扣貪29萬

專精網路作戰的國防部資通電軍網路戰聯隊，南區指揮指管防護中隊一名林姓士官長，遭控利用小額採購向廠商索取回扣，累計貪了29餘萬元，被高雄地方法院依浮報價額罪等14罪，判刑7年2月，褫奪公權2年，高雄高分院審理期間，林撤回其中2件上訴，其餘12件仍判有罪，維持一審刑度，但應執行期定讞後由檢方合併。

於2017年7月成立的國防部參謀本部資通電軍，專攻網路作戰及電子戰，是針對網軍威脅設立的反制單位，因作戰方式特殊，還被稱作是國軍最神秘的單位。

判決指出，43歲的林姓士官長，任軍職20多年，原規畫退休後到私人公司任職，卻疑參加太多互助會，超越自身經濟負荷，繳不出會款，在資通電君網路戰聯隊指揮防護大隊，南區指管防護中隊擔任高雄機動分隊士官長副分隊長的林南，從2018年、2019年間，涉嫌對廠商索取回扣。

檢廉調查，林男透過不斷電主機、無線電對講機等設備，浮報價額，每次貪得千元至萬元，甚至連存放在營區的電纜線材、餘料，也被他多次攜出營區變賣；檢廉前年5月指揮高雄憲兵隊前往搜索，林姓男子偵查期間繳回29萬8770元不法所得，也自白認罪。

高雄地方法院審理時，合議庭認為林男行為嚴重侵害國軍形象、打擊士氣，也使部隊無法有效運用經費添購所需，間接侵害軍力，依他觸犯14條貪物罪，各處2年8月至3年不等徒刑，合併判刑7年2月，褫奪公權2年。