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男控員警拉人害摔車受傷 警：執法抓通緝犯男趁摔逃跑

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

台東縣62歲羅姓男子指控，去年3月騎機車載藍姓女友人，行經台東市中興大橋下砂石場附近，被未著制服員警拉扯機車手把，導致他與友人摔車受傷，委託律師對台東豐里派出所警員提故意傷害告訴，但台東警方否認行車中拉人摔車，羅的診斷證明是事後2個月才就醫提出。

台東警分局說明，羅男去年3月28日因案通緝，員警執法阻擋羅騎車離開，羅強行迴轉才摔車，員警絕沒有在羅行駛中拉車，羅摔車後趁隙逃跑，是員警協助照顧其後座友人，另羅所持5月底到6月初就醫證明，距案發時間已2個月，受傷原因仍待調查，因全案已進入司法程序，警方尊重檢察官調查。

羅姓男子表示，之前酒駕遭判刑，因人在高雄未收到院方通知，去年3月26日就接到員警電話，詢問他人在何處，他回應「人在高雄、近期回台東」，沒想到28日到台東，騎車載著藍性女友人外出，沒多久就被員警攔查，粗暴的攔截害他和友人都受傷。

他說，從事手繪壁畫多年，近年工作少、生計青黃不接，經這次摔車後，左側肘部等多處受傷，尤其肘傷讓他無法從事繪畫，至今還拖欠2萬餘元醫藥費，希望透過刑事告訴得到公平對待。

羅男控訴員警害他摔車，現在左手肘傷無法從事繪畫工作。記者卜敏正／攝影
羅男控訴員警害他摔車，現在左手肘傷無法從事繪畫工作。記者卜敏正／攝影
羅男控訴員警害他摔車，現在左手肘傷讓他無法從事繪畫。記者卜敏正／攝影
羅男控訴員警害他摔車，現在左手肘傷讓他無法從事繪畫。記者卜敏正／攝影

台東 制服 車手

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