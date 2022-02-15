男控員警拉人害摔車受傷 警：執法抓通緝犯男趁摔逃跑

台東縣62歲羅姓男子指控，去年3月騎機車載藍姓女友人，行經台東市中興大橋下砂石場附近，被未著制服員警拉扯機車手把，導致他與友人摔車受傷，委託律師對台東豐里派出所警員提故意傷害告訴，但台東警方否認行車中拉人摔車，羅的診斷證明是事後2個月才就醫提出。

台東警分局說明，羅男去年3月28日因案通緝，員警執法阻擋羅騎車離開，羅強行迴轉才摔車，員警絕沒有在羅行駛中拉車，羅摔車後趁隙逃跑，是員警協助照顧其後座友人，另羅所持5月底到6月初就醫證明，距案發時間已2個月，受傷原因仍待調查，因全案已進入司法程序，警方尊重檢察官調查。

羅姓男子表示，之前酒駕遭判刑，因人在高雄未收到院方通知，去年3月26日就接到員警電話，詢問他人在何處，他回應「人在高雄、近期回台東」，沒想到28日到台東，騎車載著藍性女友人外出，沒多久就被員警攔查，粗暴的攔截害他和友人都受傷。