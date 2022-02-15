聽新聞
test
0:00 / 0:00
男控員警拉人害摔車受傷 警：執法抓通緝犯男趁摔逃跑
台東縣62歲羅姓男子指控，去年3月騎機車載藍姓女友人，行經台東市中興大橋下砂石場附近，被未著制服員警拉扯機車手把，導致他與友人摔車受傷，委託律師對台東豐里派出所警員提故意傷害告訴，但台東警方否認行車中拉人摔車，羅的診斷證明是事後2個月才就醫提出。
台東警分局說明，羅男去年3月28日因案通緝，員警執法阻擋羅騎車離開，羅強行迴轉才摔車，員警絕沒有在羅行駛中拉車，羅摔車後趁隙逃跑，是員警協助照顧其後座友人，另羅所持5月底到6月初就醫證明，距案發時間已2個月，受傷原因仍待調查，因全案已進入司法程序，警方尊重檢察官調查。
羅姓男子表示，之前酒駕遭判刑，因人在高雄未收到院方通知，去年3月26日就接到員警電話，詢問他人在何處，他回應「人在高雄、近期回台東」，沒想到28日到台東，騎車載著藍性女友人外出，沒多久就被員警攔查，粗暴的攔截害他和友人都受傷。
他說，從事手繪壁畫多年，近年工作少、生計青黃不接，經這次摔車後，左側肘部等多處受傷，尤其肘傷讓他無法從事繪畫，至今還拖欠2萬餘元醫藥費，希望透過刑事告訴得到公平對待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言