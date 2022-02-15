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不滿同業搶生意 拖吊車司機站國道擋路吃官司

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

42歲林姓拖吊車男司機不滿翁姓同業搶生意，竟在國道1號下營交流道上站立於翁所駕駛拖吊車前方，涉嫌阻擋翁駕車離開現場。台南地院認為林妨害翁通行自由，並影響後方車輛通行，依林觸犯妨害公眾往來安全罪，判處拘役35天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，林為拖吊車司機，去年2月8日下午2點多，受道路救援委託駕駛拖吊車到國道1號下營系統交流道南下路段救援故障車輛，林到該處時見翁駕駛拖吊車，就停放於該處故障車輛進行拖吊，林認為翁搶其生意，即下車與翁理論。

林見翁欲駛離現場，竟站立於翁所駕駛拖吊車前方，阻擋翁駛離現場，以此強暴、脅迫手段妨害翁通行自由，並影響後方車輛通行。案經翁訴由國道公路警察局第四公路警察大隊法辦起訴。

法官認為，林所為觸犯刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪。審酌林未能控管自身情緒，僅因告訴人搶其生意心生不滿，無視往來公眾通行安全，竟在高速公路交流道上以強制手段攔阻告訴人駛離現場，造成後方其他車輛無法通行，可能有避煞不及發生連續追撞風險，所為實有不該，兼衡犯後坦承犯行，態度尚佳等一切情狀，判處拘役35天。

林姓拖吊車男司機子，在國道1號下營交流道上站立於翁所駕駛拖吊車前方，阻擋翁駕車離開現場，台南地院依林觸犯妨害公眾往來安全罪，判處拘役35天，得易科罰金。圖／本報資料照片
林姓拖吊車男司機子，在國道1號下營交流道上站立於翁所駕駛拖吊車前方，阻擋翁駕車離開現場，台南地院依林觸犯妨害公眾往來安全罪，判處拘役35天，得易科罰金。圖／本報資料照片

國道 警察 台南

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