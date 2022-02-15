不滿同業搶生意 拖吊車司機站國道擋路吃官司

42歲林姓拖吊車男司機不滿翁姓同業搶生意，竟在國道1號下營交流道上站立於翁所駕駛拖吊車前方，涉嫌阻擋翁駕車離開現場。台南地院認為林妨害翁通行自由，並影響後方車輛通行，依林觸犯妨害公眾往來安全罪，判處拘役35天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，林為拖吊車司機，去年2月8日下午2點多，受道路救援委託駕駛拖吊車到國道1號下營系統交流道南下路段救援故障車輛，林到該處時見翁駕駛拖吊車，就停放於該處故障車輛進行拖吊，林認為翁搶其生意，即下車與翁理論。

林見翁欲駛離現場，竟站立於翁所駕駛拖吊車前方，阻擋翁駛離現場，以此強暴、脅迫手段妨害翁通行自由，並影響後方車輛通行。案經翁訴由國道公路警察局第四公路警察大隊法辦起訴。