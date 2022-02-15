前台東地院院長唐光義 對死刑存廢的看法

台東地院前院長唐光義表示，死刑存廢問題百年來一直是社會上爭議不休的重大議題，正反意見都有相當堅強的理由，甚至法界也存在不同的看法。雖然聯合國早已呼籲各國停止死刑，兩公約明定對精障者不應判處死刑，歐盟國家則早已確定廢除死刑，但美日等先進國家及台灣仍承認死刑制度。

台中高分院前庭長唐光義最近轉業律師，曾擔任第一屆法官遴選委員會委員，台中、雲林地院法官，台中地院襄閱庭長兼發言人、台中高分院法官、台東地院院長等職務。

我們自詡為民主法治國家，必須參與國際活動，自然應積極與國際接軌。但接軌的同時，執法者必須尊重現今的法律規定，而非盲從的跟者民意走，如果被告行為符合死刑的主客觀構成要件，除非立法者修法廢死或者大法官宣告死刑違憲，個人認為法官就必須依法判處死刑。

唐光義在服務法界三十餘年，其中擔任刑庭法官二十餘年，也曾辦過多件死刑案件。尤其在二審服務多年，常見重大刑案、尤其是死刑、無期徒刑案件在二三審間擺盪經年，其實也代表著上級審要求的證據更趨嚴謹，簡單的說就是程序上、證據上稍有瑕疵，就不容易判處死刑；而最高法院之前備受指摘的教化可能性用語，最近不少判決更指摘下級審應委託具社會、心理、醫學等專業團體對被告做社會量刑調查報告(就被告出生、成長、求學、家庭、就業、社會關係等)，以示周詳慎重。

雖然法官的判決應符合國民的法律感情，但在權力分立下，法官的憲法誡命就是依法公平審判，迎合民意、治安良窳，從來就不應該是法官關注的重點，法官應該具備監督行政濫權、抵抗民粹壓力的勇氣。

唐光義強調，這些年來，除了上級審對死刑的要求更趨嚴格外，法務部更減少死刑確定判決的執行，在死刑尚未廢除的情形下，確實逐漸與國際接軌而往廢死的方向前進。既然如此，政府就應該負責任地加強配套措施，如終身監禁、假釋年限超過現行的二十五年、改善獄政、社會安全網等等，並透過各種管道向人民說清楚、講明白政策方向與時程。

法官判決故應受嚴格監督與檢驗，但前提是要清楚完整的看過判決書全文。但常常看到矚目案件，如法官未判處死刑，政客指摘、民粹、媒體鋪天蓋地謾罵司法，而由承審合議庭法官獨自承受，在如此無止盡的循環之下，永遠無法建立人民信賴的司法，再多的司法改革也是枉然。