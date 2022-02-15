死刑存廢爭議多年 律師建議：分析治安良好與否

廢除死刑爭議在國內爭議多年，律師王捷拓指出主張廢除死刑者認為死刑無助治安，支持死刑的一派則認為死刑有助治安，王捷拓建議分析數據最近台灣治安究竟在這10年內是變好或變壞？如果實證數據是台灣近10年來治安情況在宣告死刑數下降情況下並沒變差，則要求法院提高死刑判決的正當性基礎又何在?

台中高分檢檢察官轉業律師的王捷拓表示，主張廢除死刑者主要論據無非是「死刑為殘忍的刑罰制度」、「生命權不可回復」、「死刑冤獄造成的問題比其他刑罰的冤獄嚴重許多」以及「死刑對殺人缺乏更強嚇阻效果」，及死刑無助治安、缺乏更強嚇阻效果等。

支持死刑者，則主張死刑對重大犯罪有更強嚇阻效果，死刑有助治安，且就受害者家屬權益而言，也顯示對相當一部份殘忍犯罪之受害者家屬而言，死刑確實有撫慰效果，因此應有存在的必要。

但就法院提高死刑宣告率與治安之間的關連度而言，在我國目前似乎目仍缺乏精確的實証研究。所以在討論題死刑對治安是否有助益一點，應該要先研究近年以來，死刑宣告案件數與民眾所認應處以死刑案件之發生比例究竟呈如何之變化，如果重大殘忍案件確實因法院宣告死刑數增加，而有相對下降趨勢，或治安確實因此而有重大改善，討論此點關連才有確實必要性。

所以，我們應該要先問問，究竟住10年內，台灣的殺人或重大危害社會安全的殘忍案件究竟是上升或下降，上升、下降比例為多少?台灣治安究竟在這10年內是變好或變壞?這一切都應該有確實研究數據為基礎，而不是一味以新聞報導、坊間傳述或個人主觀想法來認定好或壞。