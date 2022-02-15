快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢高祖劉邦曾言「殺人者死」 現今執行死刑恐有變數

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

近來我國不僅死刑定讞者屈指可數，判死刑也未執行，是民眾不信任司法的一大原因。法界看法不一，有的認為執行死刑是伸張社會正義，對犯罪者是一大嚇阻力量，關懷不該僅存在犯罪者一方，無端拖延死刑的執行是廢弛職務；但有的認為如有教化可能性，就以無期徒刑替代死刑；還有法界認為廢不廢除死刑，應以治安好與壞來論斷，建議分析最近10年台灣治安數據作決定。

漢高祖劉邦與地方父老約法三章「殺人者死，傷人及盜抵罪」，現今執行死刑恐有變數。法院近年來以兩公約、精神障礙等理由對重大案件不判死刑案件越來越成常態，最高法院判決死刑定讞一再減少，當縱火、隨機殺人都可能被認定是間接殺人故意，法務部也不執行死刑，台灣進入實質沒有死刑的時代。

台中高分檢資深檢察官認為，死囚既然走完救濟程序，經法務部、最高檢審核後，如果沒有冤曲，就應儘速依法執行死刑，他認為法院依有無教化可能，來決定是否執行死刑，完全是沒有常識，死到臨頭，沒有一個死囚沒有教化可能。

這名檢察官強調，執行死刑是伸張社會正義，對犯罪者是一大嚇阻力量，並批反對廢除死刑是「在別人痛苦上，在實現自己的理想」。

台中地檢署資深檢察官表示，我國尚未廢除死刑制度，如審判者及執行者皆持兩公約之大幟，行實質廢除死刑之實，保守、怠惰執法的結果，將讓心存惡念之人競爭效尤，豈是社稷百姓之福？執法者不能無端藉故拖延死刑之執行，否則即屬廢弛（懈怠）職務。

律師林瓊嘉表示當被害人死亡後，聽不到被害者的哀傷哭訴，只聽到死囚為生存的懇求，慈悲、關懷不該僅存在犯罪者一方；法律的人性關懷，果真只有對活著被告的慈悲，而缺乏對死亡被害人的關懷？完全不符合法律的公平正義。

林瓊嘉強調，保留死刑並非殺一儆百，將死囚當祭品，而在劃定法律紅線，越過紅線即是跨過生死線。其目的在禁絕綁架撕票、姦殺被害人、濫殺無辜，保障大眾安全，避免「就地正法」的非法正義；死刑的保留有其正面價值。

資深法官表示，沒判死刑是因為社會氛園希望不判死刑，還有反死刑聯盟提倡，而且在司法時務上判死刑與否會更嚴謹，如果有教化可能性，就以無期徒刑替代死刑，否則判死刑並執行後，無法再有任何救濟方法可補救。

死刑爭議在國內爭議多年，律師王捷拓指出主張廢除死刑者認為死刑無助治安，支持死刑的一派則認為死刑有助治安，王捷拓建議分析數據最近台灣治安究竟在這10年內是變好或變壞？如果實證數據是台灣近10年來治安情況在宣告死刑數下降情況下並沒變差，則要求法院提高死刑判決的正當性基礎又何在?

近來我國不僅死刑定讞者屈指可數，判死刑也未執行，是民眾不信任司法的一大原因。法界看法不一，有的認為執行死刑是伸張社會正義，但有的認為如有教化可能性，就以無期徒刑替代死刑；還有法界認為廢不廢除死刑，應以治安好與壞來論斷，建議分析最近10年台灣治安數據作決定。圖／本報資料照
近來我國不僅死刑定讞者屈指可數，判死刑也未執行，是民眾不信任司法的一大原因。法界看法不一，有的認為執行死刑是伸張社會正義，但有的認為如有教化可能性，就以無期徒刑替代死刑；還有法界認為廢不廢除死刑，應以治安好與壞來論斷，建議分析最近10年台灣治安數據作決定。圖／本報資料照

死刑 死囚 殺人

延伸閱讀

調查：逾8成民眾對警察維護治安給予正面肯定

孫大千：蔡政府連判死都不敢 還要大家信社會安全網？

蘇建和案一審判死刑女法官湯美玉 今天病逝

實質廢死…蔡總統、最高法院惹罵名 被害家屬恨被當道具

相關新聞

上千人受害！JCI外匯投資案花百萬宣傳 涉非法吸金上億

連女自稱是境外公司JCI設立人，負責引進外匯保證金投資案，打著「外匯大師黃志明」拿督親自操盤的名號，招攬友人當下線，誆稱...

石木欽不滿被指「司法界巴菲特」告周刊 求償再敗

前公務員懲戒委員會委員長石木欽不滿鏡週刊在司法院人事審議委員會開會前，報導他和佳和集團前董事長翁茂鍾不當飲宴、買股等，向...

噁！用瀝青拔豬頭皮毛髮再交攤商販售 食安法判1年6月

新北市八里區一家豬頭皮除毛代工廠，涉嫌在2017年至2018年間，用瀝青拔除豬頭皮上毛髮，使有害人體健康物質殘留在豬頭皮...

中高行院長許金釵調派懲戒法院法官 2院長換人當

司法院人事審議委員會今通過台中高等行政法院院長許金釵調派為懲戒法院法官等人事案，3月21日生效。

枋山鄉長偷情遭勒索爆案外案 5刑警洩密徵信業者被訴

屏東縣枋山鄉長洪啟能和公所女職員外遇，洪妻委託徵信業者蒐證，遭業者以偷拍性愛影門勒索600萬元，檢方偵辦期間，意外在徵信...

華航擅自賣股？黃國昌開庭質疑何煖軒離職還持機密文件

前立委黃國昌指控時任中華航空公司董事長何煖軒未經董事會同意，出售華航擁有原是泛公股公司「科學城物流」的26％股權，輾轉讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。