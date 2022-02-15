漢高祖劉邦曾言「殺人者死」 現今執行死刑恐有變數

近來我國不僅死刑定讞者屈指可數，判死刑也未執行，是民眾不信任司法的一大原因。法界看法不一，有的認為執行死刑是伸張社會正義，對犯罪者是一大嚇阻力量，關懷不該僅存在犯罪者一方，無端拖延死刑的執行是廢弛職務；但有的認為如有教化可能性，就以無期徒刑替代死刑；還有法界認為廢不廢除死刑，應以治安好與壞來論斷，建議分析最近10年台灣治安數據作決定。

漢高祖劉邦與地方父老約法三章「殺人者死，傷人及盜抵罪」，現今執行死刑恐有變數。法院近年來以兩公約、精神障礙等理由對重大案件不判死刑案件越來越成常態，最高法院判決死刑定讞一再減少，當縱火、隨機殺人都可能被認定是間接殺人故意，法務部也不執行死刑，台灣進入實質沒有死刑的時代。

台中高分檢資深檢察官認為，死囚既然走完救濟程序，經法務部、最高檢審核後，如果沒有冤曲，就應儘速依法執行死刑，他認為法院依有無教化可能，來決定是否執行死刑，完全是沒有常識，死到臨頭，沒有一個死囚沒有教化可能。

這名檢察官強調，執行死刑是伸張社會正義，對犯罪者是一大嚇阻力量，並批反對廢除死刑是「在別人痛苦上，在實現自己的理想」。

台中地檢署資深檢察官表示，我國尚未廢除死刑制度，如審判者及執行者皆持兩公約之大幟，行實質廢除死刑之實，保守、怠惰執法的結果，將讓心存惡念之人競爭效尤，豈是社稷百姓之福？執法者不能無端藉故拖延死刑之執行，否則即屬廢弛（懈怠）職務。

律師林瓊嘉表示當被害人死亡後，聽不到被害者的哀傷哭訴，只聽到死囚為生存的懇求，慈悲、關懷不該僅存在犯罪者一方；法律的人性關懷，果真只有對活著被告的慈悲，而缺乏對死亡被害人的關懷？完全不符合法律的公平正義。

林瓊嘉強調，保留死刑並非殺一儆百，將死囚當祭品，而在劃定法律紅線，越過紅線即是跨過生死線。其目的在禁絕綁架撕票、姦殺被害人、濫殺無辜，保障大眾安全，避免「就地正法」的非法正義；死刑的保留有其正面價值。

資深法官表示，沒判死刑是因為社會氛園希望不判死刑，還有反死刑聯盟提倡，而且在司法時務上判死刑與否會更嚴謹，如果有教化可能性，就以無期徒刑替代死刑，否則判死刑並執行後，無法再有任何救濟方法可補救。