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33.1％滿意法官判案 司法院：不知中正大學問卷措辭

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

國立中正大學犯罪研究中心今日發表「2021年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」，其中有33.1％民眾對於法官可公正公平審理與判決刑事案件持正面評價，與去年調查相比，信任度上升6.4個百分比。司法院表示，綜合觀察司法院、遠見雜誌和中正大學犯罪研究中心歷年民調，近10年來司法公信力都呈現上升趨勢，可見司改逐漸見效。

司法院表示，司法院和遠見雜誌的最近民調是近10年最高，中正大學的則是近10年次高，法官等全體司法人員的辛勞付出，也需要全體國民的肯定、鼓勵。

但相較司法院、遠見雜誌和中正大學犯罪研究中心近10年的民調，中正大學犯罪研究中心所做民調的司法信任度一向最低，甚至2015年時比起遠見雜誌的民調差距高達26.9個百分點。司法院表示，中正大學犯罪研究中心並未同步公布問卷內容，無法判斷問卷措辭如何，但從該民調的其他調查成果多涉及維護治安、強力緝毒、詐騙犯罪防制等與警政、偵緝犯罪有關，與法官需本於無罪推定原則，兼顧人權維護與正義實現的工作本質並不相同，是否因民調主題的設定、題目排列順序、答案（選項）的設定，而產生民調上的歧異，還待進一步檢視。

中正大學發現民眾對於法官判案滿意度為33.1％，近10年內僅次於2019年的36.4％，雖滿意度仍不高，但學者認為法官獨立審判不必追求滿意度，只要加強與民眾溝通說明，提升民眾對司法的認識，即可增加民眾對司法的信心。調查顯示，民眾對於去年度「法官能公平公正審判」滿意度為33.1％，較前年度26.7％大幅提升，其中「非常滿意」者占2.9％，「滿意」者占30.2％。

而中正大學的調查發現，民眾對「警察維護治安工作」的滿意度維持8成以上（82.5%）；近3年，民眾對「警察維護治安工作」的滿意度都超過8成，對警察維護治安的能力高度肯定。

司法院表示，綜合觀察司法院、遠見雜誌和中正大學犯罪研究中心歷年民調，近10年來司法公信力都呈現上升趨勢，可見司改逐漸見效。記者王宏舜／攝影
司法院表示，綜合觀察司法院、遠見雜誌和中正大學犯罪研究中心歷年民調，近10年來司法公信力都呈現上升趨勢，可見司改逐漸見效。記者王宏舜／攝影

司法院 中正大學 民調

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