聽新聞
test
0:00 / 0:00
法評會建議停職法官又出包 苗栗地院急善後
苗栗地方法院非訟中心法官周靜妮於少家庭法官職務，累積未處理60件家暴保護令事件未處理，部分甚至收案2、3個月沒有動作，今年2月7日開春以來上班不正常，苗栗地院緊急啟動由庭長、法官分擔，並密集開庭處理，建請司法院盡快免職處分。
周靜妮於苗栗地院少家庭法官職務，根據法官評鑑委員會調查，周靜妮2019年10月開庭時曾要求少年掌嘴、下跪，且經常曠職，經苗栗地方法院自律委員會移交法評會評鑑，今年1月28日決議報由司法院移送職務法庭，建議免除法官職務、不得再任用為公務員，案由司法院處理中。
苗栗地方法院指出，周靜妮第一次自律委員會後，狀況仍未改善，法院於今年1月12日召開第2次自律委員會，清查她累積216件家事案、89件少年事件未處理，部分甚至收案2、3個月沒有動作，周靜妮當時答辯因處理法評會評鑑，及身心狀況不佳影響。
苗栗地院認為60件保護令案件，如果延宕不處理，可能會出人命，因此請苗栗縣府社會處清查高風險案件，庭長、法官分擔密集開庭處理，並於今年2月7日將周靜妮調整到非訟中心，未料，周靜妮上班依然不正常，院方建議司法院盡快對周靜妮停職處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言