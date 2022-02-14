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法評會建議停職法官又出包 苗栗地院急善後

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗地方法院非訟中心法官周靜妮於少家庭法官職務，累積未處理60件家暴保護令事件未處理，部分甚至收案2、3個月沒有動作，今年2月7日開春以來上班不正常，苗栗地院緊急啟動由庭長、法官分擔，並密集開庭處理，建請司法院盡快免職處分。

周靜妮於苗栗地院少家庭法官職務，根據法官評鑑委員會調查，周靜妮2019年10月開庭時曾要求少年掌嘴、下跪，且經常曠職，經苗栗地方法院自律委員會移交法評會評鑑，今年1月28日決議報由司法院移送職務法庭，建議免除法官職務、不得再任用為公務員，案由司法院處理中。

苗栗地方法院指出，周靜妮第一次自律委員會後，狀況仍未改善，法院於今年1月12日召開第2次自律委員會，清查她累積216件家事案、89件少年事件未處理，部分甚至收案2、3個月沒有動作，周靜妮當時答辯因處理法評會評鑑，及身心狀況不佳影響。

苗栗地院認為60件保護令案件，如果延宕不處理，可能會出人命，因此請苗栗縣府社會處清查高風險案件，庭長、法官分擔密集開庭處理，並於今年2月7日將周靜妮調整到非訟中心，未料，周靜妮上班依然不正常，院方建議司法院盡快對周靜妮停職處分。

苗栗地方法院非訟中心法官周靜妮今年2月7日開春以來上班不正常，苗栗地院建請司法院盡快免職處分。圖／本報資料照片
苗栗地方法院非訟中心法官周靜妮今年2月7日開春以來上班不正常，苗栗地院建請司法院盡快免職處分。圖／本報資料照片

司法院 公務員 家暴

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